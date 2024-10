S’inverteixen 66.000 euros en la neteja i manteniment del camí fluvial de la Riera d’Òdena

Des de finals de setembre, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena està portant a terme treballs de neteja i manteniment del camí fluvial de la Riera d’Òdena al seu pas per Igualada i Òdena. Es tracta d’una acció extraordinària per netejar i conservar l’espai, que se sumen a les actuacions de manteniment que regularment executa l’empresa igualadina d’economia social Àuria Grup.

Aquesta actuació consisteix en la desbrossada, l’eliminació d’espècies invasores com la canya americana, i l’eliminació d’espècies exòtiques arbustives o herbàcies i de peus arboris amb tractament químic. També es farà una millora hidràulica eliminant arbres de creixement ràpid i retirant cúmuls de troncs i branques d’arbres caiguts. Amb l’objectiu de conservar aquest tram d’uns 4km de llargada, setmanalment es farà una neteja de l’entorn.

La MICOD ha adjudicat el servei a Àuria Grup, una empresa social amb seu a Igualada que treballa amb persones amb discapacitat. Tot i que la competència en actuacions d’aquest tipus en zona urbana és municipal, l’Agència Catalana de l’Aigua ha assumit el cost de l’actuació extraordinària, que és de 66.586 € en el marc d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans de tot Catalunya. A banda d’aquesta actuació puntual Àuria Grup ja fa regularment les tasques de manteniment de la llera de la riera d’Òdena.

El camí fluvial de la riera d’Òdena

El camí fluvial de la riera d’Òdena es va inaugurar ara fa dos any i mig, al febrer de l’any 2022. El camí és transitable a peu, en bicicleta, a cavall o bé en altres mitjans no motoritzats i permet anar caminant des del nucli urbà d’Òdena fins a Igualada seguint el traç de la Riera d’Òdena. L’obra va servir per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial i obrir-lo a la ciutadania perquè els vianants puguin descobrir elements d’interès geològic com els xaragalls de margues blaves, elements d’interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del Puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès cultural i arquitectònic com el Castell d’Òdena o el Cementiri Nou d’Igualada.