Sinorcell: la potència d’un gran grup, la flexibilitat d’una pime

Sector: Comerç exterior, indústria

Fundació: 1997

Ubicació: Pla de Les Gavarreres (Òdena).

Des de la seva creació a l’any 1997, l’empresa Sinorcell, dedicada al comerç exterior de matèria prima en la branca del paper / cartró, viu una contínua transformació i s’ha especialitzat notablement en el sector del cartronet estucat, instal·lant-se a l’any 2016 al Pla de Les Gavarreres (Òdena).

L’aposta de Sinorcell pel mercat català els va fer plantejar una important inversió i una visió de futur a Catalunya. Dedicats a la comercialització del cartronet estucat per a packaging, Sinorcell va invertir en maquinària, nau industrial i equip professional. Amb seu a Irun (País Basc), l’empresa distribuïa des de Madrid, abastint empreses de tota Espanya, la zona nord, llevant i les províncies catalanes. El fet que estiguin ubicats a Òdena els permet estar molt presents a Catalunya, i des d’aquí també serveixen a altres mercats, tot l’arc mediterrani i el nord de la península.

Els seus materials estan orientats a una gamma de productes molt diversa. Productes de primera línia per a mercats que compleixen i han de complir les més altes exigències: laboratoris, farmàcia, cosmètica i perfums, alimentació, llar i begudes. En aquest sentit, distribueixen a tot el territori amb proveïdors de tot el món: Alemanya, el nord d’Europa, l’est, Brasil, Amèrica del Sud…. Donen una resposta creixent a la demanda dels fabricants multinacionals per estar prop del client final. Aquest fet els ha posicionat per donar una resposta local i regional als desitjos de les multinacionals. Els proveïdors de totes les parts del món volen gent que realitzi les vendes prop, amb garanties i qualitat.

El gerent de l’empresa, Raül Criado, exposa que el fet d’haver-se instaŀlat aquí a Catalunya i a la comarca de l’Anoia, respon a diversos motius:

“Vam fer una forta aposta realitzant aquesta inversió, que també va comptar amb una màquina moderna, d’un fabricant nacional amb experiència i garantia, Pasaban. Una màquina versàtil que permet tallar la pràctica totalitat dels formats que pot necessitar el client. Teníem clar que Catalunya és un mercat fort i important, i per això, fa 5 anys vam voler apostar per ell. Una demostració de la nostra ferma intenció de servir a llarg termini, és donar resposta a les necessitats i abastir amb celeritat i qualitat de producte. Òdena ens va permetre trobar una nau espaiosa, adequada a les nostres preferències i necessitats; però també és una zona amb una important concentració de clients de la nostra branca, un fet que també va ser molt decisiu. Avui ja són tres les màquines que tenim i seguim pensant en ampliar la nostra capacitat productiva amb una nova màquina”.

Especialistes en tall de bobina a format

Des de Sinorcell ofereixen un servei professional per a industrials del cartó. En aquesta línia, des d’aquesta empresa s’identifiquen com a una organització especialista en tall i rebobinat per a la indústria del cartó i del paper. Des de 1997 ofereixen als seus clients, un ampli ventall de qualitats, un servei de tall i d’entrega immediata. Tot això és possible gràcies a un departament de logística àgil i dinàmic, coordinat amb i per als seus clients; a més de comptar amb maquinària de tall i rebobinat d’avantguarda i d’última generació.