Igualada Comerç es fixa en la proposta comercial de Girona

Diversos membres de la Junta d’Igualada Comerç s’han desplaçat aquest passat dilluns a la ciutat de Girona. A l’agenda hi havia la visita a l’associació de comerciant de la ciutat (Girona Centre Eix Comercial) i entrevista a l’Ajuntament de Girona amb la regidora de comerç.

La primera reunió es va mantenir a les instal·lacions de la Foeg, a on Girona Centre Eix Comercial i té la seu. Per part dels gironins hi va participar el seu president i la gerent de l’entitat. Aquesta trobada va servir per conèixer el funcionament de l’entitat i compartir problemàtiques, propostes, inquietuds i idees. Un dels temes que es va tractar més, va ser l’acció de vals de compra que porten a terme els botiguers gironins i que han tingut molt bona acollida. També es van constatar diferents problemàtiques comunes.

La segona reunió va ser a l’Ajuntament de Girona, on la comitiva va ser rebuda per la regidora de comerç, Glòria Planas, i dos tècnics del seu departament. Varen ser diferents i molt interessants els temes que es varen poder compartir. En destaca el tractament de l’urbanisme de la ciutat de Girona en vinculació amb el comerç i les propostes que s’estan treballant en els locals tancats.

En les dues visites es va agrair la col·laboració rebuda, per part de Girona Centre eix comercial i de l’ajuntament de Girona, durant l’edició del Forumcomerccat organitzat per Igualada Comerç el mes de març passat. La visita a la ciutat de Girona es va completar amb una passejada per la ciutat per conèixer l’oferta comercial que hi ha en les diferents zones.

La valoració que es fa d’aquesta sortida, és molt positiva, perquè es va poder conèixer de primera mà com treballa una associació de comerciants i compartir noves propostes, iniciatives i temes que seran de gran interès pels comerciants d’Igualada. A més de conèixer el funcionament de l’Ajuntament de Girona envers el comerç per poder extreure algunes idees.

En un futur es pensa a visitar un altra ciutat que pugui ser d’interès per a Igualada Comerç.