S’inaugura l’exposició d’objectes fets per l’Espai Malla entre març i juny

El passat dia 4 de desembre, a l’Ateneu Igualadí, s’obria al públic l’exposició “Malla-Covid19, la resposta de l’enginy” que explica la experiència de voluntariat per a la fabricació i distribució de material sanitari de protecció durant les durs mesos del confinament a la Conca d’Òdena per la Covid19.

Coordinats per gent de TICAnoia, disseny=igualada i Makers Igualada, entre març i juny d’aquest any, un grup heterogeni compost per makers (els que “fan”, en terminologia anglesa), dissenyadors, enginyers, afeccionats, programadors, artesans, la majoria d’ells equipats amb impressores 3D, es van organitzar per mirar de suplir les mancances de material sanitari de protecció. Es van fabricar 1.824 viseres de protecció, 318 obreportes, i 1.429 tires salvaorelles, se’n van dissenyar de nous i modificar d’altres i es van provar prototips diversos amb l’ànim de millorar la protecció i funcionalitat d’aquests objectes.

La iniciativa va atraure 153 donacions de particulars i empreses, amb un import de 8.125,15 euros, que es van destinar a l’adquisició dels components dels respiradors de campanya i a més de 300 kilograms de PLA, la resina feta de clofolla de blat de moro que, en forma de fil, utilitzen les impressores 3D per “imprimir” els objectes.

L’exposició s’estructura en tres apartats. A “makers” es documenta la creació i el funcionament d’una granja (parc) de 102 impressores 3D a la Conca d’Òdena. L’apartat “objectes” mostra el material de protecció que es va crear. Finalment, la part “social” detalla els destinataris de tots el material produït per Malla: hospitals, CAPs, clíniques, residències de gent gran i altres equipaments sociosanitaris o bàsics de les poblacions de la Zona Confinada.

Recentment les associacions coordinadores, juntament amb l’Ateneu Igualadí, han constituït una nova associació, Espai Malla, amb l’objectiu de donar continuïtat i acolliment a aquest col·lectiu i dotar-lo de més potencialitats. Espai Malla neix amb l’objectiu de formar en tecnologies digitals i empoderar la ciutadania en eines de disseny i creació; així, es vol establir un laboratori-taller, que s’ubicaria a les instal·lacions de l’Ateneu, per incentivar la interacció de creadors, dissenyadors, artistes, artesans o afeccionats que tinguin projectes innovadors, de reciclatge o reparació, i ganes d’aprendre.