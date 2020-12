El Consell Comarcal dona feina a 14 persones aturades per la covid-19

El Consell Comarcal de l’Anoia ha posat en marxa un Pla d’Ocupació especial Covid-19, que donarà feina a persones que han perdut la feina a causa de la pandèmia o que ja tenien dificultats per accedir al mercat laboral abans d’aquesta. El Pla, que porta per nom “Prevenció de la Propagació de la COVID-19 a la Comarca” donarà feina durant 9 mesos a 14 persones: 5 amb perfil de vetlladors municipals i 9 més amb perfil d’operaris de suport i auxiliars de neteja. Desenvoluparan la seva tasca en una dotzena de municipis anoiencs: el Bruc, Cabrera d’Anoia, Calaf, Capellades, Carme, Castellolí, Òdena, la Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i la Torre de Claramunt.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, afirma que “en l’actual situació, les institucions més properes a la ciutadania tenim dos nous objectius sobrevinguts a causa d’aquesta crisi sanitària, garantir la seguretat i la prevenció dels contagis i contribuir a l’ocupabilitat de les persones que estan patint les conseqüències de la crisi econòmica i social que se’n deriva”. Per això, afegeix que “des del Consell Comarcal, en col·laboració amb diferents municipis de l’Anoia, engeguem aquest programa que encaixa perfectament en aquesta línia. Sabem que tot aquest esforç segurament no és suficient per pal·liar les dades de desocupació de la comarca, però és un esforç indispensable i per això el fem”. Cuadras explica que “l’objectiu del programa, que combina feina i formació, és que serveixi de palanca perquè aquestes persones puguin tornar a la roda del mercat laboral en una edat, en molts casos, propera a la jubilació i davant la qual necessiten cotitzar. Amb les xifres que hi ha a la comarca, aquesta tasca centra totes les nostres atencions en l’àmbit de l’ocupació i és una prioritat absoluta pel govern del Consell Comarcal, amb l’impuls de diversos programes que donen feina a col·lectius que tenen dificultats per la reinserció laboral com els majors de 45 anys, les dones i els joves”.

Aquest Pla Especial és una convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació, que pretén pal·liar situacions derivades del COVID-19 a través de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense feina amb motiu de l’actual crisi i aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal. Amb aquest objectiu, les 14 persones contractades, més enllà de les tasques a desenvolupar, reben accions formatives transversals, per tal d’augmentar els seus recursos personals i les eines de cerca de feina.

Els 5 vetlladors municipals contribuiran a donar resposta a les noves necessitats de comunicació, informació i suport a la ciutadania i contribuiran a la recuperació de la normalitat, a evitar nous contagis i a fer front a la pandèmia. De la seva banda, els 9 operaris de suport i auxiliars de neteja reforçaran els treballs de desinfecció especial dels equipaments municipals i del mobiliari urbà que són utilitzats i compartits per la ciutadania.