Sergi Fitó pren possessió com a nou regidor de Calaf

Sergi Fitó Giralt va prendre possessió com a regidor en la sessió plenària celebrada el dilluns 25 d’octubre. Fins aleshores era comissionat de municipalització de l’aigua i s’encarregava de tasques relacionades amb la gestió i l’abastament municipal. Assumirà l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Municipals que, fins a la seva renúncia al Ple del mes de setembre, dirigia Tomàs Agulló Lloret.

La presa de possessió va tenir lloc a l’inici del Ple. Després de la intervenció del secretari interventor, Joan Miquel Roig, el nou regidor va prometre el càrrec. Tot seguit, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, li va fer entrega de la medalla de regidor. Posteriorment, Sergi Fitó va pronunciar un breu parlament. Per últim, els portaveus dels grups de l’oposició li van dedicar unes paraules de benvinguda.

Altres punts del ple

Més enllà de la presa de possessió del nou regidor, en el ple també es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2022 amb 7 vots a favor, dues abstencions del GIC-VV i un vot en contra de Junts per Catalunya. També es va informar sobre l’auto del TSJC en què es planteja una qüestió d’inconstitucionalitat davant el TC en el procediment judicial de reclamació a la Generalitat de Catalunya del deute amb l’escola bressol municipal.

A l’apartat de l’activitat de control, el portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va expressar dubtes respecte de diversos pagaments, com la compra d’una olivera centenària o la contractació de serveis controladors de seguretat per la Festa Major.

D’altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, es va interessar per la pròrroga del contracte de les obres de reforma al C/ Mestre Manel Giralt, l’adjudicació de les obres de reforma del C/ de la Colònia, el pagament a l’associació de veïns de la Pineda pel repartiment de cartells, entre d’altres.