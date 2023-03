Segon triomf consecutiu de l’Igualada Femení HCP

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 3

CH MATARÓ 1

L’Igualada Femení Grupo Guzman va superar el Lidergrip CH Mataró (3-1) en un partit molt rodó i complet de l’equip que entrena Jordi Mier. Les igualadines van mostrar un joc coral i sòlid, van superar situacions adverses com dues inferioritats consecutives i van tenir l’encert necessari de cara a porteria en les jugades clau del matx.

El partit va començar amb nerviosisme a la pista i Laia Navarrete incommensurable en uns compassos inicials en què les mataronines arribaven amb perill a la porteria igualadina. Un temps mort demanat per Jordi Mier va girar completament la dinàmica a la pista. Les igualadines van aprofitar la primera ocasió clara que van tenir. Penal a l’àrea visitant per tocar la portera la bola sense l’estic i Helena de Sivatte amb un xut fort i col·locat avançava les igualadines. Però l’alegria duraria ben poc. Pràcticament a la jugada següent la visitant Aina Lleonart restablia l’equilibri en el marcador.

A partir d’aquí es van viure moments de gran intensitat, amb opcions en ambdues porteries. Fruit d’una contra perfecta i ben definida Blanca Angrill avançaria a les igualadines amb xut ras i col·locat al pal llarg de la portera de Paula Lladó. Aquest gol, que arribaria en el minut 15, feia justícia a un Igualada Femení que estava llegint molt bé el partit. A partir d’aquí el joc continuaria amb alternatives, però sempre amb una defensa i portera igualadina fent un treball excel·lent. Dues targetes blaves consecutives a les locals van brindar a les visitants una falta directa ben aturada per Laia Navarrete i quatre minuts de superioritat numèrica en pista que no van poder aprofitar pel gran treball defensiu de les igualadines.

Amb 2-1 s’arribaria al temps de descans. A la represa, l’equip igualadí trobaria ben aviat una nova recompensa en forma de gol. Helena de Sivatte, que va completar un partit formidable, engaltaria una rematada llunyana que entraria a porteria picant al travesser. Un gol que encarrilava el matx. A partir d’aquí, l’Igualada Femení va controlar bé el temps de joc, no permitint les ràpides transicions que volia el conjunt mataroní. Tant Laia Navarrete com Paula Lladó (aturant una FD a Helena de Sivatte per la desena falta visitant) farien un treball impecable a la recta final del matx, impedint que es tornés a moure el marcador. Amb hoquei control i sense gaire patiment -la veterania i el bon treball de Pati Miret i Aida Mas va ser clau en aquesta darrera fase del matx- per certificar un triomf molt aplaudit i celebrat per les més de 150 persones que es van donar cita al pavelló Les Comes.

El triomf davant el Lidergrip CH Mataró és el segon de consecutiu de l’Igualada Femení Grupo Guzman. Les igualadines sumen set dels darrers nou punts en joc i s’han reenganxat de ple a la lluita per evitar el descens. L’esperit de superació d’aquest equip, que ara fa dues temporades va viure un situació similar, es posarà a prova en els darrers quatre partits -amb un calendari tremendament exigent- on es decidirà la possible continuïtat de l’equip que entrena Jordi Mier a l’OK Liga Iberdrola. De moment les igualadines són dotzenes amb 19 punts, els mateixos punts que té el Cerdanyola CH, el primer equip que es mantindria.

El calendari fa pujada: visita al campió d’Europa en jornada intersetmanal

Aquest proper dimecres, en jornada intersetmanal, l’Igualada Femení Grupo Guzman disputarà una nova final, en aquest cas visitant la pista de l’actual líder de la competició, campió d’Europa i també actual campió de lliga, el Generali HC Palau. Repte majúscul per a les igualadines que hauran de donar la seva millor versió per competir davant un adversari que acostuma a ser intractable a la majoria de partits. Les vallesanes, però, venen de perdre en el seu darrer partit a la pista del Telecable Gijón (4-2), actual tercer classificat.

El Generali HC Palau té la base de la selecció espanyola, amb jugadores referents d’aquest esport com Laura Vicente (portera), Berta Busquets o Laura Puigdueta i una de les millors golejadores de l’hoquei femení actual i pitxitxi a quasi totes les competicions que disputa, Aina Florenza.

El partit entre el Generali HC Palau i l’Igualada Femení Grupo Guzman correspon a la 23a jornada de l’OK Liga Iberdrola, començarà a les 9 del vespre i l’arbitrarà Ignasi Galan com a principal i Manel Blat com a auxiliar.