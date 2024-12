Salut fa una crida a vacunar-se de la grip i la covid abans no arribi el fred

El Departament de Salut fa una crida a la vacunació. A hores d’ara, en els gairebé dos mesos de campanya de vacunació per prevenir els efectes de la grip i la COVID-19, les cobertures vacunals estan en xifres molt baixes.

La primera fase de la vacunació es va iniciar el passat 23 de setembre per a les persones que viuen en residències de gent gran, que a la Regió Sanitària Penedès són un total de 3.540 de 54 centres residencials. En aquesta primera fase, també s’ha prioritzat persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades. La temporada 2023-24, les cobertures vacunals en les persones que viuen en residències a tot Catalunya van ser del 83,5% per a la grip i 79,4% per a la covid.

Per a aquesta campanya, s’han adquirit un total d’1.768.000 dosis de vacunes contra la grip per a la ciutadania de Catalunya, que constitueixen 53.000 dosis addicionals respecte a la campanya de vacunació de 2023-2024 (1.715.000) i 163.200 dosis més que per a la campanya de 2022-2023 (1.604.800). Com a novetat, per a aquesta temporada, s’han adquirit dosis de vacuna atenuada intranasal per als infants d’entre 24 i 59 mesos.

Els objectius de Salut, alineats amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), són obtenir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari, assolir una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els infants.