Poble Actiu CUP celebra les mesures per fomentar el català en els comerços d’Igualada

Poble Actiu ha expressat la seva satisfacció per l’aplicació de mesures per fomentar l’ús del català en els comerços de la ciutat, tal com la candidatura municipalista va proposar fa un any en una moció aprovada per unanimitat al ple de l’Ajuntament. La campanya presentada recentment per l’Ajuntament d’Igualada i diverses entitats de la ciutat és un primer pas necessari per revertir la regressió de la llengua catalana a la vida comercial i garantir el compliment de la normativa lingüística vigent.

La regidora de Poble Actiu, Rosa Perelló, ha destacat que “aquesta campanya és una victòria de totes les persones que defensem l’ús del català. L’any passat vam posar sobre la taula una realitat preocupant: cada cop hi ha més establiments a la ciutat que no retolen ni atenen en català. Avui podem dir que la nostra insistència ha servit per posar fil a l’agulla a aquesta problemàtica”.

La campanya impulsada per l’Ajuntament d’Igualada, Òmnium Anoia, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’APLEC, Associació Promotora de la llengua catalana, i altres entitats comercials de la ciutat, inclou mesures essencials com l’elaboració d’un manual de bones pràctiques lingüístiques, la distribució d’informació als establiments, i la conscienciació sobre la importància de començar les converses en català.

Rosa Perelló ha afegit que “Poble Actiu celebra que el govern municipal hagi recollit i posat en marxa les mesures que vam proposar, però al mateix temps estarem amatents perquè no es quedi només en una acció puntual. Continuarem vetllant perquè el català sigui la llengua d’ús habitual en l’atenció al públic i que es garanteixi el compliment de la normativa lingüística en tots els àmbits. Per això reclamem que aquesta campanya no sigui només informativa i de cara a la galeria com el govern municipal ens té acostumats, sinó que es destinin recursos perquè també tots els comerços puguin adaptar-se de manera efectiva a la normativa de retolació en català”.

El català als equipaments esportius municipals

A banda de la campanya informativa dirigida a les empreses i comerços, l’Ajuntament ha anunciat una segona fase del projecte per promoure l’ús del català en l’àmbit esportiu, una iniciativa que Poble Actiu considera també necessària per reforçar la presència de la llengua en la vida quotidiana de la ciutadania.

La candidatura municipalista ja va expressar la seva preocupació en una pregunta al ple sobre la manca de català als gimnasos i poliesportius, després que, en un article publicat a Vilaweb, es denunciés que al Centre Esportiu Infinit la majoria de les classes es feien en castellà, seguint les instruccions de la gerència de la concessió.

La mateixa regidora ha comentat que “no pot ser que en un centre esportiu municipal no es parli en català i que les classes de condicionament físic es facin exclusivament en castellà. També celebrem que l’Ajuntament ens hagi escoltat i hagi mostrat voluntat per solucionar-ho”.