Acomiada’t de la cel·lulitis, a Sílvia Giralt, amb Cellu M6 Infinity, el dispositiu més potent de LPG en exclusiva a l’Anoia

En plena temporada de preparació corporal per a l’estiu, la fundadora del Centre d’Estètica Sílvia Giralt explica la nova aposta tecnològica, el Cellu M6 Infinity, un tractament global, no invasiu i personalitzat que promet resultats reals sense renunciar al benestar.

Si hi ha alguna cosa important al món de l’estètica, sens dubte això és la innovació. Precisament aquesta filosofia és la que promou Sílvia Giralt durant els 30 anys de trajectòria que té el seu centre d’estètica avançada a Igualada. Per això, ara ha incorporat un dels aparells més nous al sector de l’estètica. Es tracta del dispositiu Cellu M6 Infinity, dissenyat per LPG. L’esteticista ens explica en què consisteix i perquè s’adapta tan bé a la visió de tractar la bellesa de forma holística.

Cellu M6 Infinity: l’aparell estètic que escaneja la pell i l’estil de vida per dissenyar el tractament ideal

Tal com expressa Giralt, la darrera novetat al seu centre és el dispositiu Cellu M6 Infinity de LPG, un aparell molt complet que treballa tant cos, com a rostre i benestar. El motiu pel qual funciona tan bé es deu als capçals de tractament que proporcionen una mecanització tissular sense precedents per despertar l’activitat cel·lular latent dels fibroblasts, adipòcits i cèl·lules endotelials de forma natural, sense agressions ni efectes secundaris. “Consisteix en una triple motorització, 2 rodets i 1 vàlvula amb noves maneres d’unió tissular que mobilitzen la pell de forma constant, proporcionant una estimulació cel·lular deu vegades més gran, fins i tot a profunditats mai assolides anteriorment”, explica l’esteticista. “A més, compten amb sensors intel·ligents que analitzen els moviments realitzats pel professional i els paràmetres utilitzats en funció del teixit tractat, per així oferir un tractament més precís i respectuós amb cada tipus de pell.”, afegeix.

D’altra banda, un dels punts que destaca Giralt, és el programari al qual va connectat, “aquest ens permet fer avaluacions corporals, facials i de benestar, desxifrant d’aquesta forma l’estil de vida del client, determinant les àrees i problemes prioritaris, fent fotografies i mesures centimètriques i determinant els cosmètics i complements alimentaris que més afavoreixen segons cada cas”. que s’ajusti tan bé amb la nostra filosofia de la bellesa integrativa”.

Reafirmació, benestar i efecte antiaging en tan sols un dispositiu

Precisament ara que s’acosta l’estiu, aquest dispositiu resulta ideal, ja que entre les múltiples possibilitats de tractaments que s’hi poden fer ressalten aquells per a la pèrdua de volum, la reducció de cel·lulitis i la reafirmació de la pell. D’aquesta manera, segons afirma Sílvia, “redueix fins a 5,8 cm de contorn de cintura i allisa el 93% de la cel·lulitis veient-se la zona molt més tonificada i reafirmada.

Però no només és qüestió d’estètica, “aquest dispositiu també està dissenyat per aportar un benestar extra, sentint-se el client més relaxat i amb més vitalitat, ja que és molt útil per a la recuperació muscular i a més aporta un drenatge limfàtic que ajudarà amb la sensació de cames cansades, de fet, amb només una sessió, aquesta sensació es redueix a la meitat”, ressalta l’esteticista.

Un dels avantatges d’aquest dispositiu és que no requereix temps de recuperació, i les sessions es poden fer en un termini de temps molt més reduït. Segons afirma Giralt, “el recomanable per arribar a un resultat òptim, depenent de cada persona, és al voltant de 12 sessions, podent fer-se fins a 2 sessions per setmana, cosa que ens permet que en molt poc temps s’assoleixin els objectius, obtenint els primers resultats en tan sols 2 o 3 sessions”.

No obstant això, els seus beneficis no només es limiten al cos, “també es pot utilitzar a la cara per aportar lluminositat, hidratació, reduir i prevenir arrugues, per la qual cosa té un gran efecte antiaging” destaca Sílvia.

Preu per sessió: des de 120€