Igualada acull el Primer Congrés Català de la Natació

Aquesta temporada ha estat molt especial per al CNIgualada, que ha celebrat els 90 anys de la seva fundació. Per aquest motiu, l’Associació de Clubs de Natació ha escollit Igualada per a ser seu del primer congrés de tots els clubs catalans, amb un eix central molt destacat: la sostenibilitat i la innovació. L’esdeveniment s’ha celebrat aquest dissabte 26 d’abril a l’Adoberia Bella, al barri del Rec d’Igualada.

Des de l’Ajuntament d’Igualada han volgut donar suport a la iniciativa que situa la ciutat com a pol dels clubs innovadors del país, i amb un model com a referent en el món aquàtic, que és la piscina de Les Comes, recentment remodelada. Aquestes millores, que van ser finançades amb fons europeus, Les millores, finançades amb fons europeus, han i permès tirar endavant diverses actuacions per millorar l’accessibilitat del conjunt de l’equipament, millora del sistema de filtratge reduint un 75% l’aigua que era rebutjada que suposa un estalvi de 786.808 litres l’any, i diverses actuacions molt importants en aïllaments tèrmics i millora del sistema de climatització per guanyar en eficiència energètica.

La regidora d’esports Patrícia Illa explica qe “Igualada és la ciutat més activa de Catalunya, però a més a més, treballa per la sostenibilitat i eficiència energètica en tots els seus espais. Continuarem treballant per aconseguir més recursos europeus i estatals, i treballar, com sempre ho fem, de la mà dels clubs de la nostra ciutat”.

Aquest congrés ha comptat amb tres taules on s’hi ha abordat la gestió de les instal·lacions esportives per part dels clubs, la inversió i la sostenibilitat, i una tercera que sobre eines per treballar de la base a l’elit i com garantir l’èxit esportiu i social.

També ha comptat amb una xerrada inaugural per part del xef local David Andrés, sobre la tradició i la disrupció com a claus per a l’èxit.