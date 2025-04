Igualada celebra el Dia Internacional de la Dansa amb una programació que s’estén entre els mesos d’abril i juny

La ciutat d’Igualada, amb una llarga i arrelada tradició vinculada a la dansa, celebra un any més el Dia Internacional de la Dansa, que arreu del món es commemora el 29 d’abril, amb una programació variada i oberta a la ciutadania que s’allargarà des de l’abril fins al juny de 2025. Aquesta efemèride, que homenatja el naixement de Jean-Georges Noverre, considerat el pare del ballet modern, esdevé a Igualada una oportunitat per posar en valor la riquesa i la diversitat d’aquesta disciplina artística a través de les escoles, agrupacions i companyies locals.

El Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada impulsa una programació coral, construïda amb el suport i la implicació activa de les acadèmies, esbarts i entitats de dansa del municipi, que donen forma a un programa representatiu de la vitalitat cultural igualadina.

La programació arrenca el 23 d’abril, en el marc de la Diada de Sant Jordi, amb una ballada de sardanes a la plaça de Cal Font, protagonitzada per la Bellpuig Cobla. Fundada l’any 1901, és una de les formacions més destacades del panorama sardanista català, i omplirà de música i dansa tradicional un espai central de la ciutat. Aquesta activitat és organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Igualada amb el suport del Departament de Cultura.

Mostra de dansa ciutat d’Igualada

El diumenge 27 d’abril, el Teatre Municipal Ateneu acollirà la 26a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada, una de les cites més esperades de l’any, on diverses escoles i agrupacions presentaran el fruit del seu treball i talent. Aquesta mostra col·lectiva vol visibilitzar el paper essencial de la dansa com a eina pedagògica, expressiva i comunitària, i reuneix estils diversos com la dansa contemporània, el ballet, les danses orientals o les tradicionals. Hi participen escoles com l’Estudi de Ballet Montserrat Andrés, l’Escola de dansa Oriental Luna Mora, L’Aula, la Companyia de dansa Alè, Espai d’Arts, Atrezzo Dansa i Arts Escèniques, Agrupació Folklòrica Igualadina, Q·Arts Dansa, l’Escola de Ballet Maria Cinta de Manlleu, Creart Dansa, Bitrac Dansa i Salsadance. Podeu obteniu una entrada per 4€ al web tiquetsigualada.cat.