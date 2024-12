Rejovenir 5 anys en menys de 2 mesos, amb aquest tractament activador de cèl·lules mare és possible

T’imagines lluir 5 anys més jove en menys de 2 mesos? Ara, això és possible. Sílvia Giralt, esteticista i fundadora de la Clínica Estètica Sílvia Giralt t’explica l’innovador tractament, arribat des dels Estats Units, StemZyme de DMK, una alternativa a la cirurgia plàstica, sense punxades ni temps de recuperació, que tracta les cèl·lules mare epidèrmiques envellides, revitalitzant-les i regulant la seva proliferació cel·lular.

Què és StemZyme?

Stemzyme és un programa de 50 dies que representa la solució més innovadora en gestió de l’envelliment de l’actualitat. El seu objectiu és regenerar i activar les cèl·lules mare epidèrmiques, les responsables de la reparació, rejoveniment i protecció de la pell humana. “Aquestes cèl·lules són úniques al cos per la seva capacitat de generar noves cèl·lules, un procés essencial per a l’autoreparació dels teixits”, explica Giralt.

Amb l’envelliment, la població de cèl·lules mare epidèrmiques disminueix un 10-15% per dècada, cosa que alenteix els processos de regeneració i accelera els signes visibles de l’envelliment. “Aquest tractament busca contrarestar aquesta pèrdua en estimular de manera no invasiva la regeneració d’aquestes cèl·lules, aconseguint una pell més saludable, resistent i rejovenida de forma profunda i duradora. A més, en combinar-ho amb una teràpia enzimàtica estimulant, permet restaurar per complet l’estructura i funció de la pell”, descriu l’esteticista.

Perquè s’entengui millor el tractament, la Sílvia el defineix de la següent manera, “les cèl·lules mare són com els fonaments de la pell, si ho comparem amb una casa, a mesura que passa el temps, els fonaments comencen a debilitar-se i si no es mantenen adequadament, fins i tot si es realitzen renovacions constants, la casa eventualment col·lapsa. De manera similar passa a la pell, per garantir la longevitat de tota l’estructura hem d’enfortir els fonaments, és a dir, les cèl·lules mare epidèrmiques, que són els blocs de construcció fonamentals de la pell, ja que tot teixit cutani s’origina a partir d’elles”.

D’aquesta manera, el que aconseguim amb el tractament “és la reducció d’arrugues i línies fines, la disminució de la flacciditat, un to més uniforme, porus més petits i una textura de pell més suau i uniforme, la pell més hidratada, ferma, elàstica i amb més turgència, reducció de la pell hiperreactiva i la consecució d’un cutis menys opac o citrí”.

StemZyme pas a pas

Primer de tot, es realitza un diagnòstic antiaging 6D per valorar les necessitats de la pell, a continuació, segons mostra Giralt, “el tractament continua amb una neteja a través d’un netejador de ph neutre que utilitza tensioactius suaus a base de coco per eliminar la contaminació, la brutícia i els residus, sense ressecar la pell. Després s’obren les vies metabòliques de la pell per assegurar que la pell absorbeixi tots els actius necessaris per activar les cèl·lules mare”.

Després d’aquests dos passos, inicia l’activació de les cèl·lules mare i la conformació de la queratina. “En aquest pas, s’aplica un sèrum de dilatació que té un efecte termogènic moderat que facilita la vasodilatació, la penetració dels ingredients actius i la renovació de les cèl·lules mare. Després d’ell s’utilitzaria un altre sèrum que inicia la fase de conformació de queratina, al costat de l’aplicació de compreses fredes i calentes que s’alternen. Aquests canvis de temperatura augmenten l’elasticitat de la queratina, i enforteixen la fermesa de la pell”, detalla l’esteticista.

A continuació, arribaria la fase on s’activen les cèl·lules mare, “a partir d’una pasta nutritiva elaborada amb actius com el ginseng indi, amla o la punarnava, s’optimitza, augmenta i controla la renovació cel·lular de cèl·lules mare en l’epidermis. Seguidament, s’aplica una mascareta enzimàtica durant 45 minuts”, agrega.

Respecte la mascareta, “aquesta combina proteïnes, aminoàcids i actius essencials com lipasa, prolina, lisina i glicina, que en conjunt enforteixen i reparen la pell, millorant la integritat dèrmica i la producció de col·lagen, il·lumina i hidrata, reduint la inflamació i els signes d’envelliment, i desintoxica i revitalitza mitjançant el drenatge limfàtic, l’eliminació de toxines i l’oxigenació cel·lular. Treballa en l’àmbit cel·lular, estimulant mecanismes de reparació i energitzant els sistemes cel·lulars i les vies de comunicació entre cèl·lules”, aclareix l’esteticista.

Ara, que s’han activat les cèl·lules mare, “s’aplica una emulsió estabilitzadora de la pell que actua com a guia per a les cèl·lules mare nou activades, formulada a partir d’actius com llavor d’amarant que nodreix les cèl·lules mare, o extracte d’hemidesmus que augmenta el flux sanguini a través dels capil·lars”, explica Giralt. “Dos minuts més tard, s’aplica una altra emulsió que dirigeix les cèl·lules mare a convertir-se en cèl·lules epidèrmiques de la pell, gràcies a diferents actius derivats de la figa. Finalment, el tractament acabaria aplicant protector solar”, agrega.

No obstant això, com que el tractament dura 50 dies, implica que “el client ha de tornar cada 12 dies per realitzar-se els tractaments enzimàtics posteriors a la mascareta, constant així el tractament de 5 sessions en total”, afirma Sílvia.