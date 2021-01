“Raspall” de Teatre Nu diumenge, a l’Aurora

Aquest diumenge 10 de gener el Teatre de l’Aurora acollirà dues funcions de l’espectacle Raspall dels anoiencs Teatre Nu. Aquest és el segon espectacle del Cicle Km.0 impulsat pel Teatre de l’Aurora que pretén donar més visibilitat a les companyies professionals de teatre familiar de la comarca de l’Anoia.

Com es va sentir el nen Sala el dia que els seus pares van donar el Turc, el seu gos estimat, a la filla del jardiner? Què va haver de fer per omplir el buit que deixava la seva absència? Ho expliquen dos actors que troben en els objectes abandonats a les golfes els millors companys per endinsar-nos en un món de fantasia que només els més petits entenen del tot.



Raspall és un conte de Pere Calders que ens parla de la necessitat de jugar, d’imaginar i de creure en la fantasia. El realisme màgic de l’autor català s’expressa en aquest relat per a infants que es va recollir a Cròniques de la veritat oculta i que la companyia tousenca va adaptar al teatre i estrenar l’any 2012 al Festival Grec de Barcelona. La creació recull el joc de l’autor, i el posa sobre l’escenari, per oferir una proposta en què la complicitat i la veritat dels infants es contraposa amb la fredor i la lògica dels adults.

Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que produeixen i fan girar les seves pròpies creacions. En vint anys de trajectòria, han creat dinou muntatges amb els quals han realitzat més de dues mil funcions. Creuen en el teatre com un art comunitari, en què la suma de talents individuals fa créixer cada nou projecte.

S’ha hagut de suspendre l’espectacle Sota Sola de Ka Teatre, programat inicialment al Cicle KM.0. L’obra es reprogramarà a la Programació Gener/Maig 2021.

Cicle Km.0: companyies professionals anoienques de teatre familiar

El Cicle Km.0, que celebra la seva sisena edició, és un projecte impulsat pel Teatre de l’Aurora amb la col·laboració de les companyies professionals de teatre familiar de l’Anoia, amb l’objectiu de donar més visibilitat i apropar al públic els seus espectacles i el seu treball creatiu. Amb aquesta voluntat, el cicle Cicle Km.0, a part de mostrar les creacions de les companyies professionals de teatre familiar de la comarca, també les vol donar a conèixer de portes endins, organitzant diverses activitats paral·leles, com tallers, visites guiades, exposicions i altres activitats.

El Cicle Km.0. compta amb la col·laboració de les companyies: 2princesesbarbudes (Sant Joan de Mediona); Farrés brothers i cia (Igualada); Ka Teatre (Sant Martí de Tous); La companyia del príncep Totilau (Sant Martí de Tous); PuntMoc (Piera); Teatre Nu (Sant Martí de Tous) i Tot Circ (Copons).

Vuit companyies professionals de l’Anoia, que es dediquen principalment als espectacles familiars, amb experiència, prestigi dins el sector i amb espectacles de qualitat.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Raspall tindran lloc diumenge 10 de gener a les 12 h i a les 18 h. Les entrades 8 € i 6 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.