Programats 200 tallers per formar a l’alumnat de la Conca d’Òdena en matèria d’igualtat

Un total de 4.434 alumnes de centres educatius de la Conca d’Òdena participaran aquest curs 2024/2025 en el Programa de Coeducació, una iniciativa de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) en col·laboració amb els centres escolars. Aquest projecte té com a objectiu fomentar la igualtat de gènere, prevenir violències masclistes i desmuntar estereotips a través d’activitats adaptades a les necessitats educatives de cada etapa. Els tallers aborden temàtiques diverses com la socialització del gènere, la pressió estètica, l’assetjament a les xarxes, l’amor romàntic o la diversitat sexual i de gènere.

En total s’han programat 200 tallers que s’impartiran aquest proper 2025. Per a les llars d’infants i educació infantil, el programa inclou activitats lúdiques com “contes en clau d’igualtat” per introduir valors igualitaris des de ben petits. A primària, l’alumnat reflexionarà sobre temes com la publicitat sexista o el respecte a la diversitat, mentre que, a secundària, es treballaran qüestions més complexes, com les relacions tòxiques o les violències digitals. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius tindran l’oportunitat de participar en tallers com “sexualitat positiva” o “diversitat LGTBI i inclusió”, pensats per fomentar relacions respectuoses i saludables.

La MICOD considera aquest programa una eina fonamental per construir un sistema educatiu que tingui en compte la perspectiva de gènere. L’àrea d’igualtat subratlla que el projecte no només té un impacte immediat en l’alumnat, sinó que contribueix a formar una societat més conscient i compromesa amb els drets fonamentals, i en aquest sentit l’educació és la clau per prevenir actituds discriminatòries i fomentar relacions respectuoses des de la infància.

El programa, que és gratuït per als centres educatius, forma part del Pla d’Igualtat de la MICOD i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Igualtat. Els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí són els promotors d’aquesta iniciativa, que s’ha consolidat com un referent en l’àmbit educatiu a la comarca. Podeu consultar el programa coeducatiu d’aquest curs a la pàgina web de micod.cat. Per a més informació es pot contactar amb l’àrea d’igualtat de la MICOD a través del correu igualtat@micod.cat.