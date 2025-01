El CF Igualada femení comença la segona volta amb una derrota inesperada contra La Nucía

Resultats del Partit

C.F. La Nucia vs C.F. Igualada Tercera Federació FUTFEM C.F. La Nucia 4 – 1 C.F. Igualada

El primer equip femení del CF Igualada va arrencar el nou any i la segona volta de la lliga amb una derrota a la seva visita a La Nucía per 4-1. En un partit marcat per dues meitats ben diferenciades, les blaves van acabar sucumbint a l’empenta local, malgrat la seva entrega i lluita fins al final.

La primera part va ser un reflex de la igualtat entre tots dos conjunts. L’Igualada va mostrar la seva millor versió defensiva i va generar les ocasions més clares del matx en aquests primers 45 minuts. Tot i això, la falta d’encert i la solidesa de la portera rival van deixar el marcador en taules al descans.

Amb l’empat a zero, les visitants van sortir decidides a buscar la victòria a la segona meitat, arriscant més en atac. Tot i això, el pla no va sortir com esperaven. Al minut 68, La Nucía va aprofitar un error defensiu per avançar-se al marcador. Aquest gol va ser un cop dur per a l’Igualada, que va veure com les locals prenien el control del partit i ampliaven la diferència amb dues dianes més en només uns minuts.

Tot i el 3-0 en contra, les blaves no van abaixar els braços. La insistència de Júlia els va permetre escurçar distàncies amb un gol que mantenia l’esperança viva. Però el desgast i la recerca desesperada del segon gol van deixar espais en defensa, cosa que va permetre a La Nucía sentenciar el partit amb el quart i definitiu gol.

Tot i el resultat, el CF Igualada va mostrar caràcter i no va deixar de lluitar fins al final. Ara, toca centrar-se en el proper compromís. Diumenge, les blaves rebran l’Ebre a Les Comes, on buscaran tornar al camí de la victòria.