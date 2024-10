Sorteig a Vilanova per anar a Port Aventura dissabte 26 d’octubre

La regidoria de Joventut de Vilanova del Camí repetirà aquesta tardor la sortida a Port Aventura des de l’Espai Jove Can Muscons, el dissabte 26 d’octubre. És una proposta que ha tingut molt èxit en altres ocasions, i per això en aquesta edició la participació es decidirà per mitjà d’un sorteig, prèvia inscripció, amb l’objectiu que tothom tingui les mateixes oportunitats. L’activitat està oberta a joves d’entre 12 i 17 anys.

La inscripció s’ha de fer a través del web municipal (www.vilanovadelcami.cat) fins a les 9:00 h del 10 d’octubre. Es farà per parelles, amb un únic formulari i amb un nom divertit, que no sigui discriminatori ni ofensiu. Des de l’Espai Jove remarquen sobretot que els participants només poden formar part d’una parella. En cas que el nom d’un aparegui en diverses inscripcions, totes les parelles on consti quedaran excloses.

El sorteig es durà a terme el 10 d’octubre a les 17:00 h mitjançant l’Instagram de l’equipament juvenil municipal (@canmuscons). Les 25 primeres parelles seran les guanyadores i les següents quedaran en llista d’espera.

Abans del 15 d’octubre s’informarà les famílies del resultat del sorteig mitjançant els contactes facilitats en el formulari. Si no hi ha resposta després de tres intents de comunicació, la participació es considerarà desistida.

Entre el 16 i el 18 d’octubre, serà necessari entregar l’autorització signada, una fotocòpia de la targeta sanitària i formalitzar el pagament bonificat per participar en la sortida.