Pol Makuri finalitza la seva participació en els Jocs Paralímpics

L’igualadí Pol Makuri Redolad va participar dissabte en la seva última prova dels Jocs Paralímpics de Pequín. Va tancar la seva participació practicant la modalitat d’Esquí de fons a mitja distància en estil lliure.

Makuri va finalitzar la prova amb un vint-i-dosè lloc. L’esquiador va recórrer els 12,5 quilòmetres d’estil lliure en 52 minuts 08 segons. L’or va ser pel xinès Wang Chenyang, que va parar el cronòmetre en 33 minuts i 07 segons.

Pol Makuri Redolad va explicar que la prova va ser molt complicada tot i les seves ganes i esforç: “Ha estat una carrera dura i he patit moltíssim, tant per la morfologia del circuit, com per la calor i les condicions de la neu, però he demostrat que amb ganes, il·lusió i esforç podem estar en línia de sortida i competir en estil clàssic”, va dir Pol, en finalitzar la prova.

L’igualadí, que ja és una referència esportiva en l’esquí de fons, va néixer amb hemiparèsia, un tipus de paràlisi cerebral que l’afecta la part lateral dreta del seu cos.