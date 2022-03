El mes de març ve acompanyat de la primavera i amb aquesta, les temibles al·lèrgies que pateix molta gent, sobretot a la pell. Durant aquesta època de l’any pot ser que notem que la nostra pell està molt més sensible i que, per tant, pateixi irritacions, coïssors, dermatitis o reaccions al·lèrgiques. En aquest post et donem alguns consells per cuidar-te la pell durant l’època primaveral i dir adéu a tots aquests mal de caps!

1. Reforça la hidratació i la protecció de la pell

Si ja saps que ets una persona amb tendència al·lèrgica, és important hidratarnos bé tant la cara com el cos. D’aquesta manera estarem enfortint la barrera cutània i suavitzant els possibles brots. Sobretot pels que tenen la pell més seca, és essencial hidratar-nos amb cremes molt riques en urea, sent una solució molt eficaç per a l’època primaveral.

A més, durant la primavera solem exposar-nos moltes més hores al sol, ja que si està bé i no fa tant fred. És per això que a la vegada que ens hidratem, hem de protegir-nos dels rajos solars. Us recomanem utilitzar un hidratant amb filtre solar, de manera que estarem cuidant la pell a la vegada que la protegim.

2. Busca el tractament adequat pel teu tipus de pell

És important que tractem directament el nostre problema, sent conscients què ens provoca l’alteració al·lèrgica a la pell. És a dir, depenent del tipus de pell que tinguem haurem d’optar per a solucions diferents, ja que no és el mateix una pell amb tendència acneica, dermatitis o petites afeccions cutànies. Quines són les alteracions més freqüents durant la primavera?

– Dermatitis atòpica: Aquesta alteració al·lèrgica provoca sobretot coïssor a la pell, que es pot intensificar i fins i tot convertir en crònica en èpoques d’estrès. A part de medicaments específics i productes que ajudin a calmar i a tractar la dermatitis, és recomanable que les dutxes siguin curtes, amb aigua tèbia i amb sabons sense detergents. A més, és millor utilitzar teixits de cotó, evitant els sintètics.

– Rosàcia: Aquesta alteració inflamatòria afecta sobretot a la part de la cara. És per això que es recomana una neteja suau i un tractament hidratant específic per pells amb vermellors.

3. Una bona tria dels aliments

Una dieta saludable pot ser una solució clau per a la prevenció o control de certs símptomes al·lèrgics. Ens ajudaran tots els aliments rics en Vitamina C, com el kiwi, les maduixes o els fruits silvestres. A més, els aliments rics en Omega 3, com les nous o el peix blau, poden ser molt beneficiosos pels símptomes al·lergènics. Finalment, incloure iogurts o llets fermentades potenciaran la regulació de la flora intestinal, fent que tinguem més defenses davant de futurs atacs externs.

Ara ja ho saps, si la primavera et destrossa la pell, anticipa’t a ella i aconseguiràs combatre les molèsties de l’al·lèrgia estacional!