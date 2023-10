Poble Actiu rebutja la pujada d’impostos a Igualada que han pactat Castells i Cuadras

Poble Actiu ha comunicat que “s’oposarà a la pujada desmesurada d’impostos que han pactat Marc Castells i Jordi Cuadras pel 2024, que serà rectificada aquest dimarts 31 d’octubre en el ple de l’Ajuntament d’Igualada”.

La pujada, representarà un impacte econòmic molt gran per a les famílies igualadines, independentment del seu poder adquisitiu. L’impost de béns immobles (IBI) s’apujarà un 8,3, passant d’un tipus del 0,84 al 0,91 i també s’apujaran un 8,9% les tarifes de les taxes de serveis com les llicències urbanístiques, el cementiri municipal, la recollida de vehicles abandonats, de les terrasses,… Tanmateix, la pujada més gran però, serà per a la recollida de residus, que s’incrementarà un 15%, malgrat no s’ha fet res per millorar el reciclatge, que segueix sent del 40%, i la neteja dels carrers.

Una pujada que no repercutirà en millors serveis

En el seu comunicat, la candidatura municipalista ha reiterat que “aquesta pujada és un exemple més de la nula planificació de l’actual govern, que enlloc d’anar-se adaptant al context anualment, proposa pujades desmesurades que afectaran tant a la ciutadania en general, especialment en el cas de l’IBI, com de les empreses que rebran l’impacte de diferents taxes”. També, ha expressat, que si la pujada estigués lligada a una millora de serveis, com més neteja viària, o un model de recollida per a incrementar la recollida de residus, podrien almenys compartir part de l’increment. Al contrari, destaquen que en el mateix ple s’aprovarà una prórroga del servei de neteja i recollida de residus, que no suposarà en cap cas una millora dels serveis actuals.

Suport a la mobilització ciutadana

Les regidores de la formació, també han volgut donar suport a la mobilització ciutadana del passat dissabte, i que es tornarà a repetir aquest dimarts abans del ple, en contra de l’increment dels impostos. En el comunicat, han remarcat que “no podem compartir que aquesta pujada d’impostos serveixi per pagar uns salaris desmesurats, i injustificats, especialment en el cas del cap de l’oposició. Un càrrec sense atribucions, però que cobra com un tinent d’alcalde, senzillament una estratègia de Marc Castells per a comprar el vot del socialista Jordi Cuadras”. Asseguren, que ells no entraran mai en aquest joc, i que si es trobessin en situació de governar, estudiarien altres possibilitats abans que carregar més fiscalment les famílies i les petites empreses de la ciutat.