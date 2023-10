Igualada Som-hi proposa apujar un 7% l’IBI enlloc de l’11% inicial i “lamenta la mala gestió del govern de Marc Castells”

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) afirma haver “obligat” el govern de Junts a rebaixar la pujada de l’IBI que havia proposat en un inici. En una negociació que ha durat diversos dies, la formació progressista ha aconseguit una contenció de la despesa de més de 800.000 euros, el que es tradueix en una reducció de l’IBI del 4% respecte l’11% que proposava Junts.

A més, de rebaixar en un 4% la pujada que pretenia fer el govern de Junts, Igualada Som-hi també diu haver “aconseguit aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos que estan buits permanentment a Igualada per facilitar l’accés a l’habitatge i augmentar el lloguer disponible a la ciutat. Aquesta és una demanda històrica de col·lectius com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres entitats socials i, finalment, es durà a terme”.

Dins les condicions d’Igualada Som-hi també afirmen que hi ha “l’exigència de la rebaixa del 50% de l’IBI a les llars que instal·lin plaques fotovoltaiques i la rebaixa del 50% de l’IBI als propietaris que posin pisos a lloguer a través de la borsa d’habitatge de l’Ajuntament.” Diuen haver aconseguit que el pagament de l’IBI es fraccioni en quatre parts al llarg de l’any.

El cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, afirma que “el nostre grup teníem dues opcions: o condicionar el govern per rebaixar la pujada anunciada o votar-hi en contra i que el govern aprovés els comptes directament sense cap negociació ni rebaixa. La impossibilitat de fer un govern alternatiu al de Junts pel veto de la CUP cap a la nostra formació, fa que encara que el govern perdi la votació al Ple, al cap d’un mes pugui aprovar-ho de manera automàtica tot fent servir el recurs de la moció de confiança previst per la llei quan es tramiten ordenances fiscals i pressupostos. Entre negociar i aconseguir rebaixar la pujada de l’IBI de Junts o desentendre’ns de la situació, hem negociat. Altres

hauran d’explicar què han aconseguit, a part de fer molt soroll”.

Cuadras també explica que “és evident que el govern de Marc Castells ha entrat en un final de cicle fruit de la mala gestió del seu govern que ha maquillat fins que no ha pogut més: No ha tingut el valor d’apujar els impostos de manera més moderada quan era necessari per por a ser castigat a les urnes i ara ens trobem aquesta pujada en el pitjor moment per la ciutadania i en el pitjor moment per les finances de l’Ajuntament, que estan al límit. Ens hem cansat de sentir que Junts eren exemple de bona gestió i s’ha descobert que no, que després de 12 anys de govern tot està potes enlaire”.

Igualada Som-hi afirma que “l’Ajuntament ha de tenir unes ordenances i un pressupost, la ciutat no es pot parar i els serveis han de funcionar per això hem fet el màxim esforç amb l’estudi del Pressupost de rebaixar la proposta del govern i garantir el funcionament dels serveis de la ciutat en un moment de gran inflació i pujada de costos que també té una afectació directa a les finances municipals”.

La campanya bruta de la CUP

Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) afirma que “la campanya de manipulació i populisme de la CUP que ha fet aquests dies a la ciutat on amaga informació i no explica que el seu regidor Pau Ortínez és el més ben pagat de l’Ajuntament en comparació al temps dedicat”. Expliquen també que “Ortínez percep un sou de 1.272 euros al mes en catorze pagues per una dedicació d’11 hores a la setmana a l’Ajuntament, el que fa que en comparació a la remuneració i dedicació de la resta de regidors sigui el més ben pagat”.

Finalment, Igualada Som-hi insisteixen en “la manipulació de la CUP amagant informació i buscant el conflicte polític i social a la ciutat fent servir l’assenyalament i la mentida com a eina política, tot traspassant totes les línies vermelles que exigeixen el servei públic.” Des de la formació, creuen que “la CUP encara no ha paït el resultat electoral on van quedar com a última força del consistori i la ràbia d’aquest insuficient resultat electoral és la seva guia a l’hora de fer política tot sembrant la llavor de l’odi i l’assenyalament personal”.