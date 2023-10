Mishima actua avui al Casino de Calaf

Avui, dimarts 31 d’octubre a les 19.30 hores Mishima actuarà al Casino de Calaf interpretant el seu nou disc ‘L’aigua clara’. La banda barcelonina ja ha comentat que és un cant a la vida i és una peça fonamental en la trajectòria del grup.

Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per a Mishima per al públic general és de 20 € i per a les persones associades és de 17€.