Poble Actiu demana un canvi de model per augmentar el reciclatge

Neus Carles i Pau Ortínez, regidors de Poble Actiu, han exposat en roda de premsa que valoren positivament la proposta del govern Castells per recollir els residus orgànics dels establiments comercial mitjançant un model de porta a porta. Consideren que és positiu que l’Ajuntament d’Igualada prengui la iniciativa perquè la ciutadania i els comerciants millorin la seva participació en el reciclatge per evitar que residus que es podrien reaprofitar acabin a l’abocador. El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, ha defensat que per garantir un futur sostenible no només per Igualada sinó pel planeta cal defensar que “reciclar passi de ser una opció a ser una obligació”.

Per un model de recollida de residus obligatori

Les dades dels darrers anys són molt dolentes, ja que a Igualada es recicla aproximadament entre el 30% i el 35% dels residus que es generen, lluny del 60% que és l’objectiu que marca l’Agència de Residus de Catalunya. Per Poble Actiu, les dades de reciclatge continuen mantenint-se alarmantment baixes “perquè el govern Castells no demostra valentia política per implantar un model de recollida obligatori”. El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez ha defensat un model de recollida de residus obligatori, com podria ser el porta a porta, que ja funciona en 23 dels 33 municipis de la comarca de l’Anoia o els contenidors identificats.

Sense notícies de l’estudi de model de recollida de residus

Els pressupostos de l’any 2020 de l’Ajuntament d’Igualada van incloure, a proposta de Poble Actiu, l’estudi del model de recollida de residus per avaluar quins models es podrien implantar amb més èxit a la capital de l’Anoia. La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Igualada informació sobre l’estudi encarregat fa un any i mig però des del govern “encara no ens han facilitat cap proposta”, comenta. El 31 de desembre de 2021 finalitza el termini de la concessió del contracte de recollida de residus i, des de Poble Actiu, consideren que és urgent obrir el debat sobre el model de recollida de residus de la ciutat.

Porta a Porta i contenidors identificats

Neus Carles considera que el model de recollida de residus actual, amb contenidors al carrer, “és un model caduc que no permet augmentar el percentatge de residus reciclats fins al mínim del 50% que estableix la normativa europea”. Malgrat que s’han realitzat moltes campanyes informatives per fomentar el reciclatge, l’efectivitat ha estat molt baixa i des de Poble Actiu reclamen que l’Ajuntament d’Igualada es plantegi dos models de recollida obligatòria: el Porta a Porta i els contenidors identificats. Des de Poble Actiu consideren necessari estudiar tècnicament quin model de recollida és millor en cada zona de la ciutat, i ho exemplifiquen així: “el Porta a Porta sembla un bon model per barris com les Comes o Sant Jaume Sesoliveres i els contenidors identificats pels barris dels Set Camins i Montserrat”.