S’impulsa la recollida de residus porta a porta per a grans productors

Igualada implementarà en els propers mesos el model de recollida Porta a Porta per a grans productors com poden ser supermercats, restaurants o grans comerços. La recollida selectiva porta a porta, consisteix a lliurar els residus de forma separada i al davant de la porta de l’establiment al servei municipal de recollida, segons un calendari i horari establerts per cada fracció. Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador, suposant una millora ambiental i també d’eficiència econòmica. Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes Porta a Porta són en general superiors significativament als resultats obtinguts amb contenidors de carrer. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es vol fer un pas endavant que suposarà una millora en matèria de residus i un fort compromís ambiental amb la ciutat.

El regidor de Sostenibilitat d’Igualada, Miquel Vives, ha explicat que l’Ajuntament assumeix aquest repte amb 3 objectius: en primer lloc es vol facilitar als establiments el compliment d’aquesta normativa amb un sistema de recollida adaptat a les necessitats i generació de residus de les activitats comercials, s’incentivarà els que ho facin bé amb rebaixes a la taxa de residus i s’incrementaran els índexs de reciclatge de la ciutat, millorant així, ha assegurat Vives, “el nivell de sostenibilitat”. Vives ha explicat, també, que a Igualada “s’estan fent les coses bé. La feina de veïns i comerciants ha fet que portem anys amb increments sostinguts de la recollida selectiva de la ciutat, i ara ens cal fer un pas més. Un pas endavant amb la sostenibilitat de la ciutat i el repte del canvi climàtic”

Aquest model s’implantarà aquest any en els establiments que es consideren grans productors de residus. A partir d’ara, s’enceta la recollida d’informació del nou sistema de recollida de residus que es generen a les activitats econòmiques, informant els comerços sobre com han de gestionar els seus residus. Durant la primera fase es determinarà quins són els establiments que entren en aquesta categoria de grans productors mitjançant visites presencials, i posteriorment se’ls farà entrega del material necessari per fer el lliurament dels residus al sistema de forma correcta i es faran reunions explicatives del sistema .

Els residus comercials representen de mitjana als municipis catalans entre un 36% i un 40% del total de residus que es generen. Per aquest motiu, la llei de residus 6/1993 estableix l’obligatorietat de la correcta separació en origen i el reciclatge/valorització de totes les fraccions de residus a les activitats comercials i industrials.