Poble Actiu aposta per crear una Comunitat Energètica Local

En el darrer ple de l’Ajuntament d’Igualada, Poble Actiu, la candidatura impulsada per la CUP, va proposar una moció per crear una Comunitat Energètica Local que promogui l’autoconsum d’energies renovables amb un model de producció just. Poble Actiu proposa crear una Comunitat Energètica Local liderada per l’Ajuntament i amb la participació de pimes, comunitats de veïns i persones a títol individual amb l’objectiu de produir l’energia renovable necessària pel consum dels membres de la comunitat energètica. La iniciativa aposta per utilitzar espais públics i privats, com cobertes de comunitats de veïns, equipaments municipals i habitatges particulars, per col·locar instal·lacions de producció energètica que seran gestionades per la Comunitat Energètica Local.

Una transició energètica justa

Des de Poble Actiu reclamen que l’Ajuntament d’Igualada lideri la transició energètica que es necessita per afrontar l’emergència climàtica i que ho faci “amb l’objectiu que no siguin les grans multinacionals elèctriques qui aprofiti la transició a les renovables per fer negoci”. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha recordat que “les elèctriques guanyen cada any 5.000 milions d’euros mentre la factura energètica no para de pujar” i aposten per projectes adaptats a les necessitats locals que permetin recuperar la sobirania energètica. Per això, des de Poble Actiu proposen crear una Comunitat Energètica Local com ja s’ha impulsat en altres ciutats com Rubí, el Prat del Llobregat, Viladamat o Amer i que compti amb la participació d’entitats ecologistes, veïnals i empresarials.

Projectes adaptats a les necessitats locals

En els darrers mesos, empreses multinacionals han plantejat la instal·lació de grans centrals energètiques i la construcció d’una línia de Molt Alta Tensió (MAT) que tindria un impacte ambiental i paisatgístic molt important en diversos municipis de l’Anoia. Els projectes suposen un greu impacte també sobre terres agrícoles, transformant terres que garanteixen la sobirania alimentària de la comarca per col·locar-hi centrals energètiques per garantir el consum energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La moció presentada per Poble Actiu, que va ser aprovada, planteja un model de projectes petits i mitjans que siguin projectes sostenibles no solament des d’un punt de vista mediambientals, sinó també social, pensant no només en produir energia renovable sinó també amb qui controla la producció i com afecta la seva instal·lació en el territori.

Creació d’una comercialitzadora energètica local

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, també va insistir en la necessitat de crear una comercialitzadora energètica local i una empresa comarcal per la gestió de la biomassa dels boscos de l’Anoia. La creació d’una comercialitzadora energètica local serviria per facilitar una opció per consumir energia verda, fer-ho amb una empresa local i que faci front a situacions de pobresa energètica seguint criteris més ètics que les multinacionals de l’IBEX 35. La proposta de creació d’una comercialitzadora d’energia renovable per completar altres iniciatives de producció d’energia renovable, com Som Energia, però amb un fort component local i amb el suport de l’administració pública. Així mateix, també han recordat la necessitat que l’Ajuntament d’Igualada, juntament amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca impulsin una empresa comarcal per la gestió de la biomassa per poder generar energia pels equipaments municipals amb els recursos dels boscos de l’Anoia. Per Poble Actiu, la proposta és molt necessària per millorar la gestió forestal dels boscos de l’Anoia, una gestió necessària en un context d’emergència climàtica com demostra l’incendi que van patir els municipis de Santa Coloma de Queralt, Bellprat, Tous i Miralles el passat estiu.