Pere Aragonès es compromet amb les entitats socials en la visita a Àuria

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés, la diputada al Congrés, Carolina Telechea i el secretari d’Afers Socials i Famílies, Cesc Iglesies, han visitat aquest dijous al matí les instal·lacions d’Àuria Cooperativa. En la seva visita han aprofitat per conèixer les activitats econòmiques del centre especial de treball, entre les que destaca la fabricació de solucions hidroalcohòliques iniciada durant l’Estat d’Alarma.

La Cooperativa ha estat una de les 8 empreses –l’única amb finalitats socials i sense ànim de lucre– que l’AEMPS va autoritzar el passat abril per fabricar producte hidroalcohòlic per proveir serveis essencials. Una iniciativa emprenedora que ha fet possible que- a hores d’ara- tots els professionals hagin estat desafectats de l’ERTO.

Compromís del Govern

El vicepresident Aragonès ha manifestat la voluntat del govern per dotar de recursos a les entitats socials davant la crisi generada per la covid-19, i ha donat a conèixer el Pla de reactivació econòmica per afrontar-la en els propers 4 anys. Aragonès ha agraït a Àuria la tasca que realitza generant oportunitats per a les persones des de l’excel·lència professional.

Per altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat en valor la capacitat d’adaptació d’Àuria i l’aposta emprenedora i solidària en l’emergència pandèmica de la covid-19, donant una resposta imprescindible de la que se sent orgullosa.