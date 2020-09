El Circuit Parcmotor acollirà un centre d’alt rendiment de motociclisme

El Campus Circuit Parcmotor de Castellolí acollirà un centre d’alt rendiment del motociclisme. Aquest espai neix com a conseqüència de la necessitat de concentrar tot el talent que actualment existeix en Copes de Promoció de Motociclisme a tot el món en un entorn natural extraordinari, de primera classe gràcies a les instal·lacions i als l’equip humà que el formen. L’objectiu d’aquest centre serà detectar les qualitats de cada individu, promoure-les i proporcionar tots els instruments necessaris perquè els joves talents es desenvolupin amb èxit en un entorn de màxima competitivitat i llançar la seva carrera professional centrada en el motociclisme.

El Centre d’Alt Rendiment de motociclisme situat permetrà a tots els alumnes del Campus Circuit Parcmotor, disposar d’un circuit de velocitat de 4.140 metres, 14.000 m2 de Paddock, en unes instal·lacions usades per grans marques per desenvolupar testings i desenvolupament de nous models d’automòbils. A més compta també amb una zona de trial outdoor de 15.000 m2 de bosc i dues noves zones de Dirt Track i Flat Track exclusives per als alumnes de el nou Centre d’Alt Rendiment de motociclisme per millorar la seva tècnica.

Amb l’acollida d’aquest centre d’alt rendiment, el territori es posiciona com a referència en el desenvolupament de la indústria i el món de la competició.

Tres pilars per aconseguir l’èxit

Aquest centre d’alt rendiment pivotarà en tres pilars centrals amb dos partners estratègics referents en l’alta competició com són: DORNA SPORTS que inclou Campus Circuit Parcmotor en els programes de Dorna Road to MotoGP i ICATME DEXEUS (Institut Català de Traumatologia i Medicina Esportiva) que serà la clínica encarregada de tota la cobertura, assegurança mèdica i tractaments de lesions de tots els pilots de Campus. Finalment, Campus Circuit Parcmotor ofereix una formació centrada tant en l’aspecte personal com esportiu dels futurs joves pilots.

Formació, la clau per a crear autèntics campions

A més de desenvolupar-se en l’esportiu, els pilots també ho faran en la seva formació. Amb la cooperació de l’Escola Tècnica de Girona (ETG), Campus Circuit Parcmotor ha desenvolupat un programa específic per als pilots. Aquest programa no només reforça les habilitats i millora l’entrenament, sinó que també millora les habilitats d’auto-entrenament perquè els pilots siguin independents en el futur, treballant especialment les seves capacitats psicològiques i pedagògiques centrades en els valors de l’esport. Pel Circuit Parcmotor Castellolí, és un “honor formar part d’aquest ambiciós projecte juntament amb partners referents en el sector com són Dorna i el ICATME. Aquesta nova gran oportunitat que se’ns brinda, permetrà que l’Anoia sigui referent no només en la competició i l’esport del motor sinó també en la formació de joves pilots “, explica Xavier Bartrolí, President de Circuit Parcmotor Castellolí. Per la seva banda, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports comenta que “estem molt orgullosos de donar la benvinguda a Campus Circuit Parcmotor a Road to MotoGP i donar suport a la primera instal·lació d’aquest tipus al món. A Dorna sempre hem estat compromesos amb la promoció del talent i els nostres valors fonamentals de el suport als joves pilots encaixen perfectament amb els de Campus Circuit Parcmotor. La increïble varietat d’instal·lacions i serveis que ofereix el Campus Circuit Parcmotor de garantir que els pilots que visitin el campus tinguin la millor oportunitat possible de convertir-se en part de les properes generacions de campions, i em fa molt feliç saber que el seu futur estarà en mans de experts. “