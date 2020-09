Tornada a l’escola, COVID19 i entorn laboral

Els nois i noies comencen les classes, les escoles han adoptat protocols de seguretat per prevenir els contagis i com actuar en el cas que es donin, preveient quarantena i suspensió de les classes presencials. Si un/a alumne/a resulta infectat pel virus SARS-Cov-2 s’haurà de quedar a casa el temps que el metge consideri necessari i els seus companys i companyes de classe hauran de fer quarantena. Aleshores els seus progenitors o cuidadors, com compaginen la cura dels menors amb el treball?. Des del Govern de l’Estat s’han escoltat diverses veus, cada una pel seu costat, però fins ara res concret. A l’espera d’una hipotètica norma específica, la situació actual, en el moment de la redacció d’aquest article (14.09.2020) és la següent:

1.- Si el noi o noia dona positiu en la Covid-19

Els progenitors de l’alumne contagiat (diagnosticat de Covid-19), en tant obligat a aïllament, de forma excepcional es consideren en situació de baixa mèdica assimilada a accident laboral, per tant, gaudiran de baixa mèdica des del primer dia a raó del 75% de la base de cotització per contingències professionals. La durada vindrà determinada pels comunicats de baixa i alta mèdica.

2.- Si el noi o noia no ha estat diagnosticat de la Covid-19, però forma part del grup de l’alumne contagiat o el centre suspèn les classes presencials.

Com que haurà de fer confinament, tenim el pla “Me Cuida”, que, de forma excepcional, permet a les persones treballadores fins el segon grau de consanguinitat de l’alumne/a, per tant, progenitors i avis que siguin treballadors per compte d’altri, adaptar la jornada de treball, el que inclou el teletreball o reduir-la. Aquest dret és individual de cada persona treballadora. Cal justificar la necessitat, que ha de ser raonable i proporcionada, especialment si es dona el cas de coincidir més d’un cuidador en la mateixa empresa:

(I) Modificació de jornada: Dret a adaptar la jornada de treball mitjançat modificació de l’horari de treball, canvi de torn de treball, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi de forma de la prestació del treball el que inclou el treball a distància (teletreball). La concreció inicial correspon a la persona treballadora, cosa que no l’exclou de justificació, raonabilitat i proporcionalitat tenint en compte les necessitats concretes de la cura del menor però també les organitzatives de l’empresa. La norma demana a les persones treballadores i empresa a arribar a un acord.

(II) La reducció de jornada per cura directa d’un menor de 12 anys: No confondre amb el dret de reducció de jornada per guarda legal de l’article 37.6 ET. Es tracta del dret a reduir la jornada de treball, que pot ser fins el 100%, amb reducció proporcional del salari. D’arribar al 100% la persona treballadora ha justificar-ho i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa. S’ha de preavisar a l’empresa amb un mínim de 24 hores.