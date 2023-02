Per què és important dormir bé? Com podem dormir millor?

Dormir és un complex procés biològic indispensable per estar sa. Mentre dormim el cervell passa per cinc fases diferents i moviments oculars ràpids. La respiració, el ritme cardíac i la temperatura corporal varien segons la fase en què ens trobem i segons la fase que hagi predominat més durant el son pot ser que ens aixequem més descansats i amb més energia al dia següent. Però, a més de tot això, per què és important dormir bé?

Mentre dormim:

• Aprenem informació, formem records, millora la memòria i augmenta la nostra creativitat.

• Descansa el nostre cor i el sistema vascular.

• Alliberem més hormones de creixement, augmenta la massa muscular i es reparen cèl·lules i teixits.

• Evitem malalties i ajudem a millorar el sistema immunitari.

Depenent de l’edat, el son que necessitem varia. Un nounat necessita dormir un mínim de 16 hores al dia, mentre que un nen en edat escolar hauria de dormir un mínim de 10 i els adults entre 7 i 8 hores diàries. No només és important la quantitat d’hores que dormim, també la qualitat del son. Si el teu son s’interromp o s’escurça fàcilment, és indispensable que consultis un especialista.

Com ja deus saber, dormir poc és perjudicial per a la salut, però saps quins en són els efectes? La privació del son ens pot fer sentir cansats, afectar el nostre rendiment i la capacitat de pensar amb claredat, reaccionar i formar records. Dormir poc també causa irritabilitat, problemes amb les relacions (sobretot en nens i adolescents) i també depressió i ansietat en els casos més extrems. A més a més, la salut física també es pot ressentir molt! No dormir prou augmenta el risc de tenir la pressió alta, patir alguna malaltia cardiovascular, accidents cerebrovasculars, obesitat i diabetis tipus 2.

Així doncs, com podem dormir millor?

Millorar els hàbits de son no és difícil. Com tot, requereix constància i dedicació:

Assegura’t que tens prou temps per dormir.

Ves-te’n al llit i desperta’t cada dia a la mateixa hora.

Evita la nicotina i la cafeïna a la tarda i a la nit.

Fes exercici amb regularitat.

No beguis alcohol abans de ficar-te al llit.

Evita els àpats copiosos a la nit.

No t’excedeixis amb les migdiades.

Relaxa’t abans de ficar-te al llit (llegeix, escolta música relaxant…).

Mantingues el teu dormitori fresc.

Ordena la teva zona de descans i crea-hi un ambient de tranquil·litat.

Mantén-te allunyat dels sorolls i la llum blava (televisor, ordinador, mòbil, tauleta…).