Masquefa començarà una prova pilot amb contenidors intel·ligents per a millorar la recollida selectiva

L’Ajuntament -a través de la Regidoria de Medi Ambient- començarà aquest 2023 una prova pilot al municipi amb l’objectiu de millorar les actuals xifres de reciclatge i de recollida selectiva a la vila i situar Masquefa com un municipi capdavanter en la lluita contra l’emergència climàtica.

Es tracta de la introducció d’un nou sistema electrònic de tancament en els contenidors per a les fraccions de rebuig i orgànica en tres zones del municipi:

– Sector Nord del nucli urbà.

– Carrer Sant Antoni i tram (inicial) de l’Avinguda Catalunya.

– Nucli íntegre de Can Valls.

La prova pilot començarà el 8 de febrer amb el repartiment de targetes i clauers per obrir els contenidors als punts informatius habilitats; i el dia 20 de febrer es procedirà al tancament dels contenidors. En aquest sentit, per a poder recollir les targetes i clauers serà imprescindible entregar en els punts informatius la carta que s’enviarà a partir del 23 de gener a cadascun dels domicilis implicats.

El dimarts 17 de gener l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, el regidor de Medi Ambient, Enrique Gómez, i la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, Sònia Manzanares, han comparegut en roda de premsa al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa per a donar-ne tots els detalls. Xavier Boquete demana la implicació de la població per a assegurar l’èxit d’aquesta prova pilot i explica que “és necessari un canvi d’hàbits cap a la reducció de la generació de residus i la separació correcta d’aquests. Per part nostra, posarem tots els mitjans per facilitar a tothom la utilització correcta dels contenidors i per resoldre tots els problemes i dubtes que es puguin plantejar”.

Durant l’any 2021 la recollida selectiva de residus al municipi va ser del 44,18%, per sota de la mitjana catalana (46,6%). Tenint en compte que la Unió Europea ha marcat els objectius d’assolir un 55% de reciclatge el 2025 i fins a un 65% el 2035, i de limitar al 10% els residus anuals que podran anar a l’abocador a partir d’aquell any, a Masquefa queda molt camí per recórrer.

Com funcionarà la prova pilot?

Des del dilluns 23 de gener tots els veïns de les zones on es durà a terme aquesta prova pilot començaran a rebre en els seus domicilis una carta amb tota la informació i tots els detalls sobre aquest projecte.

Per tal que totes les llars comptin amb els elements per a obrir els contenidors, el consistori ha programat una campanya informativa durant la qual es lliuraran gratuïtament dues targetes i un clauer a cada habitatge. La campanya s’iniciarà el 8 de febrer i comptarà amb un punt informatiu fix per a cada zona on es tancaran els contenidors:

– Carrer de Jaume Ferran / carrer de Narcís Monturiol (Can Valls): dimecres 8 i 15 de febrer, de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h.

– Carrer de Pujades / carrer del Sol (Sector Nord): dijous 9 i 16 de febrer, de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h. Dissabte 11 i 18 de febrer, de 9 a 14.30 h.

– Carrer de Sant Antoni / Avinguda de Catalunya: divendres 10 i 17 de febrer, de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h.

En aquest sentit, per a poder recollir les targetes i clauers serà imprescindible entregar en els punts informatius la carta que s’enviarà a cadascun dels domicilis implicats. A més de lliurar les targetes i el clauer, els educadors ambientals també resoldran tots els dubtes que puguin sorgir.

I a partir del 20 de febrer -i sense cap tipus de restricció horària- es tancaran els contenidors i per a poder obrir-los seran necessaris la targeta o el clauer d’identificació de l’habitatge. Finalment, cal destacar que tots els usuaris de les tres zones on es durà a terme la prova pilot també tindran a la seva disposició una aplicació per a dispositius mòbils gratuïta que permetrà veure el nombre d’aportacions fetes als contenidors o comunicar qualsevol tipus d’incidència.

Per a més informació o per a qualsevol consulta o incidència podeu adreçar un correu electrònic a l’adreça mediambient@masquefa.net.