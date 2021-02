Nova derrota del CF Igualada contra un rival directe

CF IGUALADA 1

UE CASTELLDEFELS 2

Els igualadins rebien al conjunt que es trobava just per sobre d’ells en la classificació. Ambdós equips volien revertir la situació en que es trobaven i començar a sumar punts per poder aixecar el vol. Els del Baix Llobregat es caracteritzen per la gran solidesa defensiva i els de Carlos López havien de donar un pas endavant per treure un resultat positiu, davant un rival directe.

L’inici del duel va ser molt trepidant, amb tres ocasions molt clares per part dels locals, que no van saber superar el porter visitant. S’arribava al minut 15 amb unes sensacions boníssimes, però sense aquella contundència a l’àrea rival, que fa desequilibrar el marcador. A partir d’aquell moment, l’enfrontament va agafar un caire molt erràtic per part dels dos equips, que es precipitaven constantment i que no acabaven de generar ocasions. S’arribava al descans amb un empat a zero, amb un mal sabor de boca, pel vist sobre el terreny de joc.

A la represa, la dinàmica va canviar quan, just iniciar-se la segona meitat, la UE Castelldefels s’avançava en el marcador. Galleda d’aigua freda. El minuts després del gol van ser complicats per l’esquadra local que, quan va començar a reaccionar, va veure com en una acció ràpida, l’equip groc feia el segon. El partit es posava encara més coll amunt.

L’equip no va deixar de creure i va disposar d’ocasions molt clares per marcar, però la pilota no volia entrar. Semblava mentida que el conjunt blau no hagués marcat cap gol. Als minuts finals, la insistència del CF Igualada va convertir-se en el gol de Pedro. Però no hi va haver temps per més i es va acabar amb derrota per la mínima.

El dimecres, el conjunt blau jugarà davant la Montañesa.