L’Igualada Rigat s’imposa al Girona deixant la porteria a zero per primer cop

IGUALADA RIGAT 3

GIRONA CH 0

Segon cop que els arlequinats sumen dues victòries consecutives. L’equip va fer bona la victòria contra el Noia amb un altre gran triomf basat un altre cop en una exhibició defensiva. Els “rigats” van tornar a estar molt intensos al darrera i van seguir sense donar concessions ni als contraatacs rivals ni a les accions a pilota aturada (l’equip va acabar només amb 5 faltes). Si a això hi sumem un Elagi en estat de gràcia, es comencen a posar els fonaments d’un canvi de dinàmica i de sensacions.

Francesc Linares va repetir el 5 que va utilitzar contra el Noia. Era una recompensa al descomunal esforç que van fer els arlequinats a Sant Sadurní, desafiant baixes i contratemps. Divendres, l’equip estava al complert i es va notar en la rotació.

El partit va ser força tàctic. Especialment a la primera part. El marcador no es va moure fins molt al final quan Tety Vives va fer una entrada per la lateral, va passar per darrera la porteria, va trobar passadís per trencar per dins a la sortida… i quan semblava que perdia el control de la bola envoltat de 3 rivals va seguir lluitant, va aconseguir recuperar-la, va fer un túnel al seu marcador i amb una pala seca i ràpida a l’escaire va batre Llaverola.

Amb l’1 a 0 va acabar la primera meitat. El segon gol no va trigar tant en arribar. Al minut 3 i mig Ton Baliu va sorprendre a un Jaumet tapat amb un tir ras des del cercle central. El gol va donar encara més estabilitat als igualadins que van sentenciar el partit amb una acció màgica d’Aleix Marimon 7 minuts més tard. L’Aleix va entrar per la banda, va aixecar la bola i la va picar imparable al pal llarg de la porteria gironina.

I l’IHC encara podria haver augmentat la diferència amb dues FD, totes dues per targetes blaves. Però ni Gerard Riba, que va sortit especialment a tirar-la, ni Ton Baliu les van poder transformar. De tota manera, el triomf estava assegurat i els punts també. Ara l’IHC RIGAT n’acumula 19 i fa un passet més cap a l’objectiu de la permanència. El pròxim partit serà dissabte a Calafell.