Nous objectius del Consell de la Gent Gran de l’Anoia per a l’any 2023

Divendres, 16 de desembre es va celebrar l’última sessió de la junta permanent del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, on es va fer un repàs de l’activitat d’aquest any i es van marcar els objectius per al 2023.

El proper febrer tindrà lloc la presentació del Pla Comarcal de les Persones Grans, un document que pretén marcar les polítiques d’envelliment actiu als ens locals de la comarca pels propers anys. En aquesta presentació es podrà presentar el pla de treball establert properament definint els objectius i les accions concretes per a assolir-los des del consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Els objectius prioritaris escollits són: promoure la representativitat de tots els municipis en el Consell de la Gent Gran; presentar, implementar i fer el seguiment del Pla Comarcal de les Persones Grans, lluitar contra les discriminacions envers la gent gran i abordar el fenomen de la soledat no desitjada en les persones grans.

Els membres del Consell han acordat enviar el document del Pla Comarcal un cop presentat el febrer a tots els municipis amb les propostes d’acció, cercant així l’equitat territorial, és a dir, procurant oferir les mateixes oportunitats d’envellir amb qualitat a qualsevol municipi de l’Anoia.

La reunió també va servir per a presentar la memòria d’activitats 2022, molt focalitzada en la diagnosi de les necessitats de la gent gran gràcies a les sessions participatives.