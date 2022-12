Un cotxe miniatura, donatiu del concessionari Volvo Motorcat, per als pacients de l’àrea Maternoinfantil de l’Hospital d’Igualada

Des d’avui els infants ingressats a l’Hospital Universitari d’Igualada podran desplaçar-se per dins el centre amb un cotxe miniatura, que els portarà a realitzar-se proves o intervencions, gràcies al donatiu de Motorcat Premium, la xarxa de concessionaris Volvo del Grup Basols. Aquest petit cotxe, que pot conduir-se tant de manera manual com amb control remot, permetrà que els nens i nenes de fins a 6 anys puguin viure de manera més relaxada i divertida el seu pas per l’hospital i minimitzar l’ansietat que poden sentir davant les diverses proves o intervencions a les que s’han de sotmetre.

Els representants de Motorcat Premium – Grup Basols han fet el donatiu d’aquest vehicle a l’Hospital aquest divendres 30 de desembre, on un infant ja ha circulat pels passadissos de l’àrea Maternoinfantil. Hi han estat presents Josep Basols, gerent i propietari de Grup Basols, Xavier Pérez, director comercial Motorcat Premium i Marina Mas, responsable de Marketing de Grup Basols. Per part del Consorci Sanitari de l’Anoia, els ha rebut Jordi Monedero, director assistencial, Tijana Postic, directora d’Infermeria, i Sílvia Zambudio, cap del servei de Pediatria.

Qualitat, diversió i seguretat

Es tracta d’un vehicle elèctric fabricat sota la llicència de Volvo, que segueix la gamma de l’S90 de la marca, en aquest cas en format descapotable. Amb una bateria de capacitat de 12 volts, pot arribar a velocitats d’entre 3 i 6 quilòmetres per hora. Consta de dues portes, seients de cuir i pneumàtics de goma, reproduint les qualitats que ofereix la marca en els seus vehicles.

A més, compta amb llums LED, USB, mini SD i entrada MP3, per tal que els més petits puguin escoltar les seves cançons preferides durant els desplaçaments. El més important, també compleix els estàndards de seguretat que caracteritzen a la marca.