Next Generation UE (II): Els Fons Europeus per a la recuperació

Vam finalitzar l’article anterior dient que a Espanya li correspondran 140.000 M€ dels Fons de Recuperació i Resiliència. En el present explicarem amb més detall aquest tema.

La citada xifra de dotació es desglossa en:

•73.000 M€ en subvencions (transferències)

•67.000 M€ en préstecs (a retornar abans del 2058)

Els Estats Membres hauran de preparar una previsió de projectes que encaixi amb les prioritats del pla, abans del 31.12.2020, que son:

•Transició verda i Digital

•Impacte continuat sobre el creixement i l’ocupació

•Enfortiment del potencial de creixement i la resiliència de les empreses.

El projectes es podran presentar a partir de l’1/01/21 fins al 30/04/21 i seran aprovats per la CE -si encaixen amb els requisits- en un termini de tres mesos.

Han de contenir inversions i reformes a fer, indicant objectius i fites i també indicadors per a poder valorar la seva aplicació real. Han de ser projectes rigorosos i ben dissenyats per tal d’assolir la recomanació del país, que avalarà la seva viabilitat.

Hi haurà un lliurament econòmic inicial i una revisió de compliment de fites cada sis mesos, per assegurar la seva execució segons les previsions.

Cal dir que, malgrat que es tracta d’un marc plurianual, en realitat l’impuls econòmic es donarà al llarg dels tres primers anys (2021-2023) i especialment durant els dos primers, en què es preveu haver-hi destinat el 70% del fons, perquè es vol impactar sobre la reconstrucció ràpida de l’economia.

Pel que fa a la transició ecològica (inclou l’energètica) l’objectiu és assolir la neutralitat climàtica el 2050, amb una reducció significativa el 2030, i s’ha previst dotar un 37% de la despesa al clima. Pel que fa a la transició digital, la dedicació mínima serà del 20% de la despesa.

No es tracta de presentar projectes exclusivament mediambientals, energètics o digitalitzadors, sinó que seran projectes transversals que afectin a molts sectors, amb algun dels impactes específics citats.

Es tracta de projectes transformadors que afectin als processos industrials actuals i que comportin millores mediambientals, estudi de cicle de vida, sostenibilitat, digitalització i creixement de llocs de treball estables. Tots els elements necessaris per assegurar una recuperació econòmica de durada i assegurar-ne la seva consolidació. Aquests projectes comporten també, en molts cassos, decidir fer un salt endavant per a les empreses i, per tant, també comporten un risc tecnològic i/o financer, que cal valorar i assumir i per això la filosofia d’aquest pla d’ ajudar aquestes empreses que són viables.