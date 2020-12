Next Generation UE (I): Els Fons Europeus per a la recuperació

És el tema d’actualitat en l’ambient econòmic i empresarial des de fa poc temps i té tot el sentit, ja que es tracta d’una decisió que afectarà el nostre futur i el de la Unió Europea i a més serà irrepetible en molts anys, semblant al que va representar per Europa el Pla Marshall, però si comparem les xifres actualitzades, ara estem davant d’un pla que dobla en la quantitat aportada, el que es va dotar des dels EEUU acabada la segona guerra mundial.

Quan hi va haver la crisi del 2007 i següents, des de la UE se’ns va recomanar ajustos econòmics i plans d’austeritat, el que va comportar les famoses retallades a tots els pressupostos dels països europeus, de les quals encara avui n’arrosseguem les conseqüències. Ara, amb motiu de la pandèmia per la covid-19, que ha originat una gran crisi sanitària i econòmica, la UE ha reaccionat de manera contrària -i molt encertada al meu entendre- i ha decidit incrementar en 750.000 M€ les dotacions econòmiques previstes normalment. Per tant, ens trobem davant de la resposta de la UE a la situació generada per la pandèmia i els desafiaments que està suposant, per a protegir la salut i l’economia.

La voluntat és dotar els Estats Membres, d’instruments d’emergència per a facilitar la recuperació econòmica i això es concreta en la creació d’un Mecanisme de Recuperació i Resiliència (PRR) per import de 672.500 M€ que és el plat fort d’aquest pla i reforçar altres programes de la UE amb l’import restant de 77.500 M€ per rellançar l’economia en altres aspectes.

Els objectius són la cohesió econòmica, social i territorial, la cooperació en aspectes de salut, enfortir la resiliència i capacitat dels Estats Membres, mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi, donar suport en la seva gestió, fomentar l’economia justa i resilient, i fer de motor de la transició ecològica i digital.

El seu desenvolupament segueix tres línies bàsiques:

• La reforma estructural

• La transició ecològica

• La digitalització

I es desenvoluparà amb el suport de tres pilars:

• Donar suport als Estats Membres en la recuperació econòmica.

• Rellançar l’economia i incitar la inversió privada

• Extreure ensenyances de la crisi

Aquest darrer pilar, es refereix especialment a temes relacionats amb l’àmbit de la salut (tecnologies sanitàries, preveure futures crisis, promoure associacions d’àmbit mundial, reserves estratègiques….

Pel que fa als altres dos pilars, pretenen reforçar els mecanismes de transició ecològica/energètica i digital, ajudar a la solvència de les empreses viables i donar suport a les cadenes de valor claus.

Per a materialitzar-ho, en el cas d’Espanya li correspondrà una dotació de 140.000 M€ (el segon país després d’Itàlia).