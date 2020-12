Igualada garanteix els actes principals dels Reis, però avança que “la cavalcada no serà com la de l’any passat”

Igualada celebrarà els tres actes principals de la seva emblemàtica festa dels Reis. Així, des de la comissió han assegurat que el patge Faruk arribarà el 28 de desembre, el dia 1 de gener recollirà les cartes dels infants, i el 5 arribaran els Reis. Però tot està condicionat a l’evolució de la pandèmia i, per això, els organitzadors no han volgut desgranar cap detall de les opcions que hi ha sobre la taula. “Treballem amb opcions de màxims i de mínims, i amb la premissa d’evitar aglomeracions i contacte”, ha assegurat el seu portaveu, Sebastià Castelltort. En tot cas, ja ha avançat que la cavalcada no serà com la de l’any passat. De fet, aquests detalls ja els va avançar La Veu de l’Anoia en una notícia de mitjans de novembre. Igualada té la festa més antiga de Catalunya, i les cavalcades s’han celebrat ininterrompudament des de 1940.

En un any en què Igualada ho ha passat especialment malament per culpa de la pandèmia, l’alcalde, Marc Castells, ha assegurat que la festa dels Reis, una de les més emblemàtiques del país, es farà, però de moment no se sap com. Els organitzadors no han volgut avançar cap detall, i s’han limitat a dir que hi ha diverses opcions sobre la taula, i que queden condicionades a l’evolució de la pandèmia.

L’únic que han avançat és que la cavalcada no serà com la de l’any passat, i que s’evitaran les aglomeracions i el contacte. “És una festa per a tot la ciutat i, si abans hi havia uns punts molt específics on es concentrava, ara s’intentarà distribuir per evitar aglomeracions i que la festa sigui per a tota la ciutat”, ha Sebastià Castelltort.

La cavalcada d’Igualada s’ha celebrat de forma ininterrompuda durant 80 anys, des de 1940. La de 2021 serà, per tant, la 82a seguida. La Festa de Reis d’Igualada és la més antiga de Catalunya, data de 1895. S’han celebrat cavalcades des de 1899, amb l’excepció dels anys de guerra i els primers anys de la II República, quan la festa tenia un altre format.