Igualada inicia un projecte per reconèixer els comerços emblemàtics

L’Ajuntament d’Igualada posa sobre la taula la necessitat de promoure eines i actuacions per la protecció de l’activitat comercial, i més específicament, la dels establiments amb més tradició o coneguts amb el qualificatiu de “establiments emblemàtics”. En aquesta línia, l’àrea de comerç de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de les entitats de comerç del municipi, ha iniciat un nou projecte anomenat “Emblemàtics Igualada”.

El regidor de Comerç d’Igualada, Jordi Marcè, ha explicat que es tracta “d’una iniciativa que busca identificar els establiments comercials que formen part del patrimoni de la ciutat, amb l’objectiu de promoure’ls, fer-los visibles i donar-los un merescut reconeixement per part de la ciutat”. El projecte ha començat per la definició del que significa ser emblemàtic a Igualada. La singularitat comercial, la trajectòria al capdavant el negoci, així com el caràcter patrimonial de l’edifici o els elements propis de l’activitat han sigut determinats com a elements cabdals a tenir en compte.

“Emblemàtics Igualada” s’iniciava a finals de gener, conformant un grup assessor format per les entitats de comerç del municipi així com altres actors coneixedors de la matèria, que després de les dues reunions de treball que es van realitzar, van establir les bases que regirien el projecte. Així, a partir d’ara s’obre el procés de presentació d’autocandidatures. Un termini que finalitzarà el dia 12 de març i on es convida als establiments interessats a omplir el formulari en línia disponible al portal web de l’àrea de comerç l’Ajuntament, tot aportant informació que permeti avaluar si obtenen els següents reconeixements:

• Comerç amb identitat. Obtindran aquest reconeixement els establiments que formen part de l’imaginari comercial igualadí, que posen en valor el nostre model de comerç i que, per tant, són un referent de la nostra ciutat.

• Comerç amb història. Obtindran aquest reconeixement els establiments que tinguin una trajectòria de 75 anys al capdavant del negoci.

• Comerç amb patrimoni. Obtindran aquest reconeixement els establiments que disposin d’elements mobles i/o immobles catalogats al propi punt de venda. Sent considerats elements arquitectònics, decoratius i aquells vinculats a la pròpia activitat comercial.

Els establiments que acompleixin els tres valors rebran la consideració de comerç emblemàtic. Les candidatures presentades per mitjà del formulari digital seran avaluades per una comissió tècnica i, posteriorment, es convocarà un jurat professional extern que analitzarà aquesta informació i n’acabarà emetent el seu veredicte, tot considerant les categories contemplades així com els establiments considerats com emblemàtics d’Igualada.

Finalment, el dia 27 de març es durà a terme l’entrega dels reconeixements. Marcè ha detallat que aquesta llista s’anirà actualitzant cada any amb l’objectiu “de reconèixer la feina feta pels comerços d’Igualada i la seva gent els què dia a dia omplen de vida i dinamitzen els nostres carrers i també el mercat”.