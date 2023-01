“Montbui per una sanitat digna” convoca una nova manifestació per a reclamar els serveis de l’atenció primària perduts

La plataforma montbuienca “Montbui per una sanitat digna” ha organitzat una manifestació per demà, divendres 27 de gener.

Reclamen els serveis de l’atenció primària que arran de la Covid-19 es van deixar de donar al CAP del municipi. Tot i que certa normalitat ja ha tornat als serveis mèdics, Montbui ha perdut l’atenció de pediatres, les urgències de caps de setmana i festius i els serveis de ginecologia i traumatologia.

La manifestació començarà a les 17:30 h a la plaça de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, i està previst que la marxa arribi fins al CAP Urbà d’Igualada (davant de l’estació). La plataforma ha considerat concentrar-se en aquest punt perquè allà s’ubiquen els òrgans directius de l’ICS de l’Anoia i fer així més pressió.

Des de la plataforma animen als veïns i veïnes del municipi, polítics i entitats de tota la comarca a sumar-s’hi a la seva lluita, “necessitem el suport de tots els ciutadans. Sense lluita no hi ha recompensa.”

La plataforma no es conforma amb les respostes del Govern i Salut

El passat 21 de novembre, es va celebrar una reunió amb la directora del Servei d’Atenció Primària Anoia, la directora del Servei Català de la Salut del sector de l’Anoia, la directora del CAP de Montbui i responsables de diferents departaments del CAP de Montbui amb una representació de la Plataforma «Montbui per una sanitat digna». Segons la plataforma, la resposta continua sent la mateixa que en reunions anteriors, i defensen que no estan disposats “a permetre que es jugui amb la salut de la gent”.

CCOO denuncia les retallades als serveis sanitaris de Montbui i dona suport a la manifestació

CCOO va emetre un comunicat en què explicava la situació actual dels serveis d’atenció primària, un servei “perjudicat per la manca d’inversió durant la darrera dècada”, i posava com a exemple “d’aquesta caòtica gestió del Departament de Salut” el CAP de Santa Margarida de Montbui.

Segons dades de la comissió, el pressupost que el Govern de la Generalitat destina per a l’atenció primària resulta “del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin una atenció sanitària integral, universal, equitativa i de qualitat per a la ciutadania.”

D’altra banda, CCOO exigeix a la Generalitat i als diferents grups parlamentaris que en la negociació dels pressupostos del 2023, s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció primària, assolint el 25% del total per a sanitat. Com expressen al comunicat, “l’enfortiment a centres com el CAP de Montbui és essencial per garantir el dret a la salut i un bon sistema sanitari davant noves necessitats i amenaces.”