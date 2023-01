Poble Actiu dona suport a la concentració de l’1 de febrer per millorar les condicions laborals dels professionals de l’Hospital

Durant aquestes setmanes diversos sindicats han convocat vagues per reclamar millores laborals en l’educació i la sanitat pública. Poble Actiu dona suport a les convocatòries de vaga i també a la concentració del dimecres 1 de febrer a les 6 de tarda davant de l’Hospital d’Igualada per reclamar millores en la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia, que ha estat convocada per un col·lectiu de professionals sanitaris de l’Hospital d’Igualada. Pau Ortínez ha anunciat que seran presents a la concentració, anima a participar-hi, no només als professionals, sinó també als usuaris, i ha remarcat respecte a les demandes del col·lectiu de professionals sanitaris de l’Hospital d’Igualada que “la seva lluita és també la nostra”.

“Sobren els motius per protestar”

El col·lectiu de professionals sanitaris ha convocat la concentració coincidint amb el Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia per protestar per la mala gestió de la direcció. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, argumenta que “sobren motius per protestar” i ha posat tres exemples dels problemes dels professionals de l’Hospital d’Igualada, el CAP Igualada Nord i el Centre de Salut Mental de l’Anoia.

En primer lloc, la manca de professionals sanitaris en algunes especialitats, que fa que tinguin poc temps per atendre els pacients, que s’allargui la llista d’espera per a visites i intervencions, i que els professionals hagin d’assumir una sobrecàrrega laboral important.

En segon lloc, la manca d’estabilització de la infermeria, que han de passar molts anys fent de corretorns, nits i caps de setmana abans de tenir un contracte estable, i la manca de respecte cap a alguns col·lectius professionals, com per exemple els Tècnics en Cures d’Auxiliar d’Infermeria que se senten menyspreats en el tracte i en les condicions salarials respecte la resta.

En tercer lloc, la decisió de la direcció, el passat desembre, d’augmentar de 8 a 12 hores la jornada laboral a Urgències per cobrir el pic de contagis durant les festes de Nadal, fet que va desencadenar les protestes dels professionals d’Urgències.

Per una sanitat pública i de qualitat

Des de Poble Actiu, la candidatura impulsada per la CUP, han reclamat que per millorar l’atenció als usuaris de l’Hospital d’Igualada són necessaris tres canvis substancials.

En primer lloc, el pacient sigui el centre de totes les cures i, per tant, que els professionals tinguin temps suficient per a cadascun d’ells. Per fer-ho, l’Hospital d’Igualada necessita fidelitzar els professionals i atraure’n de nous, i per això cal oferir llocs de treball estables, amb càrregues de treball adequades i una bona gestió del centre sanitari.

En segon lloc, cal garantir que hi hagi suficients professionals sanitaris per a totes les especialitats a fi de reduir les llistes d’espera i, especialment, que les Urgències tinguin una dotació adequada.

I en tercer lloc, emplaçar la resta de partits a treballar al Parlament de Catalunya per tal que el sistema sanitari tingui més recursos econòmics i una millor gestió, i per això cal revertir les retallades de CIU i PP, recuperar la gestió de serveis privatitzats i dotar l’atenció primària amb una quarta part del pressupost.