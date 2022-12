“Montbui per una sanitat digna” convoca una concentració per recuperar els servies mèdics perduts

El passat dia 21 de novembre es va celebrar una reunió amb la Directora del Servei d’Atenció Primària Anoia, la Directora del Servei Català de la Salut del sector de l’Anoia, la Directora del CAP de Montbui i responsables de diferents departaments del CAP de Montbui amb una representació de la Plataforma «Montbui per una sanitat digna», on membres de la plataforma van exposar les reivindicacions que des de fa un any s’estan fent al municipi per recuperar serveis que havien tingut abans de la pandèmia i que ara els han d’anar a trobar a Igualada o a Vilanova del Camí com es el cas de la pediatria.

Segons la plataforma, la resposta continua sent la mateixa que en reunions anteriors. En el cas de la pediatria s’aposta per la centralització de la Conca en el nou centre que es farà a Igualada i mentrestant s’haurà de continuar anant a Vilanova del Camí. La resta de serveis com ginecologia i urgències cap de setmana i festius tampoc tornaran, diuen. Des de Montbui per una sanitat digna també comenten que Servei Català de la Salut els van explicar que el servei de traumatologia pot quedar cobert amb un nou servei de fisioteràpia que començarà a funcionar properament.

La resposta de la plataforma va ser que no estàvem d’acord en perdre serveis i que continuarien reivindicant i que no estan disposats “a permetre que es jugui amb la salut de la gent”.

Aprofitant la visita del President de la Generalitat, Pere Aragonès, al municipi l’endemà d’aquesta reunió, una representació del veïnat es vam concentrar davant l’Ajuntament per fer-li saber aquesta situació i els va respondre que parlaria amb Salut.

Davant aquesta situació que consideren del tot discriminatòria i perjudicial per la població de Montbui, i des de la informació i estudis existents que coincideixen en que una atenció primària de proximitat pot evitar molts problemes de salut, des de la Plataforma han decidit convocar una concentració davant del CAP de Montbui avui dimecres a les 6 de la tarda. Ho fan, diuen, per tenir dret a una atenció primària amb tots els serveis.