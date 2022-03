Montbui ja té en funcionament el wifi europeu d’alta capacitat

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha instal·lat una dotzena d’antenes wifi d’alta capacitat per tal de millorar la cobertura i cobrir nous espais del municipi. L’accés a aquesta xarxa és gratuït i obert a tothom. L’acció s’emmarca dins la iniciativa de la Comissió Europea WIFI4EU, que ha invertit 15.000 euros per finançar la compra de les antenes. El projecte europeu ofereix servei d’accés a internet d’alta capacitat en forma de connexions puntuals en espais i equipaments públics. Els treballs d’instal·lació de les antenes i la creació de la xarxa han anat a càrrec de l’empresa Sintelec i s’ha dut a terme durant els darrers dos mesos.

Els principals equipaments esportius municipals com el pavelló Mont-aQua, l’Estadi Municipal de Futbol, la piscina d’estiu o la zona esportiva de Can Passanals tenen ja en funcionament aquest servei gratuït per a la ciutadania. També hi ha connexió wifi lliure i gratuïta a Mont-Àgora, l’amfiteatre del Passeig Catalunya –zona Montmercat-, la Plaça de l’Ajuntament, l’edifici consistorial i el Centre Cívic i Cultural La Vinícola. Al Nucli Antic, la connexió abarca l’entorn de la Plaça Major i el carrer Major, gràcies a la col·laboració de la Parròquia de Santa Margarida i del Bisbat de Vic.

Aquests espais, ben aviat, estaran senyalitzats amb un cartell identificatiu del servei. El wifi és obert, no cal registrar-se i no necessita contrasenyes, tot i que es recomana fer-ne un ús responsable i no excedir en cap cas les dues hores de connexió.

La posada en marxa d’aquest servei és un pas més per avançar cap a un municipi preparat per a les noves tecnologies i, amb el temps, poder convertir-lo en una smart city. També es vol aconseguir serveis a la ciutadania de major qualitat i garantir els principis d’igualtat.

Montbui va ser un dels primers municipis de l’Anoia que va aconseguir aquest ajut, concretament a la segona convocatòria del WIFI4EU. La pandèmia i les posteriors pròrrogues atorgades per l’ens convocant van anar endarrerint el desenvolupament d’un projecte que ara ja és una realitat.