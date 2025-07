Petita radiografia dels contractes menors

Segons dades dels darrers anys, el 95% dels contractes de l’Ajuntament d’Igualada són contractes menors i, a més, la majoria no compleixen el principi de competència, ja que es demanen directament al proveïdor sense valorar altres ofertes econòmiques. Per tant, es pot afirmar que molts dels contractes menors de l’Ajuntament d’Igualada estan assignats a dit.

La figura del contracte menor de 15.000€ (sense IVA) per a serveis i subministraments i 40.000€ (sense IVA) per a obres es va idear per cobrir prestacions puntuals o excepcionals. És una eina útil per a la gestió de necessitats immediates, però ha d’utilitzar-se amb cura per respectar els principis de la contractació pública. Aquesta finalitat, perseguida no només per l’actual Llei de Contractació del Servei Públic ha estat incomplerta de forma àmplia per moltes administracions públiques, les quals han acudit molt sovint a la contractació menor per despeses reiteratives any rere any i en cap cas excepcionals. La picaresca administrativa ha fet que moltes administracions hagin acabat contractant serveis a dit per xifres de 14.900€, obres a dit per 39.900€ o altres contractes per xifres similars ajustades al límit legal per no haver d’obrir un procés de licitació.

Segons els contractes del període de l’1 de gener 2020 fins a finals del 2024 que es troben al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes adscrits, hi ha 9.394 contractes de serveis i subministraments. D’aquests, 405 són contractes menors entre 13.000€ i 15.000€ (sense IVA). Les empreses que més contractes menors tenen entre aquest rang són Iniciatives Events S.L. amb 11 contractes i Espai i Difusió S.L. amb 8 contractes. Aquestes dues empreses sembla ser que són del mateix propietari, un empresari igualadí que sembla que també és el propietari de l’empresa Cenesepro S.L. amb la que l’ajuntament també hi té relacions contractuals. En aquests darrers cinc anys, l’Ajuntament ha contractat els serveis d’aquestes tres empreses per un total de 1.75M€ (IVA inclòs) que és un valor mig de 350.000€ l’any. En contractes menors, pràcticament 655.000€, que suposa una mitjana de 131.000 €/any que se li han assignat a dit.

Si fem el mateix exercici pels contractes d’obres entre 35.000€ i 40.000€ destaca sobretot que durant els mateixos últims cinc anys hi ha 24 contractes menors amb l’empresa de construcció de Santa Coloma de Queralt Boscirem S.L., que suposa quasi un 30% del total de 87 contractes dins aquest rang. En els darrers cinc anys, l’ajuntament ha contractat els serveis de l’empresa Boscirem S.L. per un total de 5.32M€ (IVA inclòs) que és un valor mig de 1.06 M€ l’any. En contractes menors, pràcticament 2.04M€, que suposa una mitjana de 409.000 €/any assignats de forma directa.

El fet que en els contractes menors només es demani un pressupost està explícitament escrit a les bases d’execució de l’ajuntament d’Igualada. En l’execució del pressupost en cap moment fan menció a la sol·licitud de 3 pressupostos i no és obligatori segons la Llei de Contractació del Servei Públic. Ara bé, segons l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, la sol·licitud de tres pressupostos satisfà el principi de competència que persegueix aquesta llei. Per tant, estem parlant d’un sistema de contractació regulat per la llei que permet situacions on hi ha empreses que l’administració els pot assignar a dit una quantitat ingent de contractes. No em malinterpreteu: no és il·legal, i segurament les empreses contractades són competents i fan la seva feina amb professionalitat. Però aquests exemples també demostren, primer, que hi ha ocasions en què és fàcil fer que sempre en surtin beneficiats els mateixos; i segon, que el sistema de contractació de l’Ajuntament d’Igualada és clarament millorable, especialment pel que fa a l’abús dels contractes menors.