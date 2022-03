Espai Malla convoca la Makeathon 2022 dedicada al riu Anoia

L’Espai Malla convoca la Makeathon 2022 amb el repte de millorar la qualitat de l’aigua del riu Anoia. La paraula “Makeathon” combina l’anglés “make” (fer) i el grec “marato”. Es tracta d’una competició oberta a tota la ciutadania creativa i innovadora per resoldre un desafiament en un temps limitat.

En aquest cas, la convocatòria va dirigida als col·lectius d’estudiants, inventors, ecòlegs, dissenyadors, enginyers, ambientalistes, etc. La manera de participar és inscriure’s, individualment o per equips de fins a tres persones, per desenvolupar -a partir de la presentació del repte prevista pel divendres 22 d’abril- prototips o solucions innovadores.

El 6 de maig, coincidint amb la Mobile Week Catalunya 2022, ens presentaran els projectes i el jurat, presidit pel biòleg ambiental Robin Corrià, decidirà l’equip guanyador que s’endurà 400€ del premi i l’accés al taller/laboratori d’Espai Malla per desenvolupar, posteriorment, el projecte presentat.

El període d’inscripció gratuïta és del 14 de març al 14 d’abril. El formulari, junt amb les bases i més informació es troba a www.espaimalla.cat.

La Makeathon 2022 compta amb el patrocini de Waterologies, Onalabs, Leather Cluster Barcelona i Amics del Rec.

Espai Malla és una nova iniciativa impulsada per l’Ateneu Igualadí, TICAnoia i disseny=igualada que vol aglutinar les persones i col·lectius amb potencial innovador per crear i fabricar amb tecnologies digitals. La Fundació i2cat, conjuntament amb el departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, està desenvolupant el Col·laboratori Catalunya Anoia, una nova forma de coordinar tota la innovació digital en el territori, amb el propòsit de fomentar les competències digitals de la seva població per resoldre conjuntament reptes sistèmics.