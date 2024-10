El Montaggio HC Igualada perd contra el Barberà en un partit molt igualat

El primer equip masculí de l’Handbol Igualada va perdre per un ajustat 33-32 en el seu desplaçament, el diumenge 13 d’octubre, a Barberà del Vallès per jugar la jornada 5 de la Lliga Or. Els igualadins venien de caure a casa contra el Calella, en jornada intersetmanal, i després d’aquest cap de setmana se situen a la zona mitja de la classificació.

La primera part del partit, va comptar amb un Barberà dominant en el marcador, encara que amb minses diferències amb l’Igualada. Al final dels primers 30 minuts, el marcador reflectia un merescut 15 a 12 per als locals.

A la represa, el partit va estar molt igualat, amb gols constants per a cada equip justament després de rebre’n un en contra. L’equip anoienc no deixava distanciar-se al Barberà en cap moment, i això feia preveure un final de partit molt igualat. En els darrers minuts de partit, la pèrdua de pilota i errors en el llençament a porta de l’Igualada va donar la victòria a l’equip del Vallès per un ajustat 33 a 32. El Barberà va saber aprofitar els errors dels igualadins, fent-se fort en una pista que sempre ha estat complicada per als de l’Anoia.

El proper partit serà a Igualada el dissabte 19 d’octubre a les 20:30h contra l’Espanyol, l’actual líder de la classificació de la Lliga Or.