“Mòbil Remix”, el comiat dels pallassos Teatre Mòbil, a l’Ateneu

El diumenge 3 de novembre, a un quart d’1 del migdia, el Teatre Municipal Ateneu d’Igualada acollirà l’espectacle Mòbil Remix, una proposta que recull els millors números de la companyia Teatre Mòbil, en un emotiu adéu als escenaris . Després de 40 anys de trajectòria, una vintena d’espectacles i més de 4.500 representacions arreu, els pallassos manresans s’acomiaden del públic igualadí, amb un muntatge que convida a riure i recordar.

L’espectacle, programat per La Xarxa, té un preu de 7 € i de 5 € per als seus socis. Cal presentar el carnet d’associat per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipadament al web i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives. Es recomana la compra en línia, per assegurar-ne la disponibilitat.

Teatre Mòbil, 40 anys de rialles, circ i pallassos

Teatre Mòbil va néixer l’any 1984 per Jordi Girabal, Marcel Gros i Atilà Puig que es van conèixer al Setrill, un grup de teatre de carrer. Les seves inquietuds i ganes de crear espectacles d’humor els van portar a formar-se en tècniques de circ i clown que van adquirir de la mà d’Els Colombaioni (“I clowns” de Fellini), Pierre Byland i Phillippe Gaulier (docents de l’escola de Jaques Lecoq de París). Uns mestres que podem considerar pioners, van fer sortir el clown dels circs per portar-lo als escenaris, al teatre i als espais públics.

Els seus primers espectacles van ser dirigits per Jordi Vilà Zapata, deixeble de Marcel Marceau. Teatre Mòbil ha treballat, en els seus espectacles, amb l’humor dirigit al públic familiar. Inspirant-se en la tradició del pallasso, Teatre Mòbil ha adaptat el seu llenguatge al teatre, combinant espectacles de números amb altres de línia argumental, sense perdre mai de vista el públic al qual van adreçats. Combinen números i trames que connecten amb espectadors de totes les edats.

La companyia Teatre Mòbil és membre fundadora de l’Associació de Teatre Professional per a Tots els públics- TTP, associació sense ànim de lucre creada l’any 2000 per promoure i vetllar per la qualitat del sector a Catalunya.

Mòbil Remix, pallassos per a un adéu

El grup La Xarxa d’Igualada ens proposa un muntatge adreçat a tota la família, amb els millors números de Teatre Mòbil, un espectacle de pallassos que fa un repàs per tota una trajectòria de quaranta anys al damunt dels escenaris.

Una combinació d’humor, fantasia, sorpreses i comicitat, de la mà d’una parella de clowns que han compartit rialles i emocions amb nois i noies de diverses generacions. La gosseta “Tusca”, “Ot el Robot”, “L’home llarg i el tres cames”, ens acompanyen en aquest recorregut divertit i entranyable.

A l’Atilà Puig i al Jordi Girabal els acompanya en Pep Maria Martínez al so i la il·luminació. L’escenografia és de Txema Rico, i el vestuari de Carme Vidal i Àngels Eustaquio.

Mòbil Remix és una oportunitat única per gaudir del llegat de Teatre Mòbil i per acomiadar amb emoció una companyia que ha estat essencial al nostre país en l’escena del clown i del teatre per a tota la família.

El diumenge 17 de novembre, per celebrar Santa Cecília, La Xarxa d’Igualada ha programat l’espectacle De Barcet de la companyia Samfaina de colors. Un espectacle per fer estimar la poesia als infants.