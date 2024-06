La millor nota de les PAU a l’Anoia es queda a Piera; la majoria d’alumnes anoiencs aproven la Selectivitat

Els resultats a la comarca es mantenen dins de la mitjana de Catalunya. La millor nota de les PAU l'ha signat Sergio Castillo, de l'Institut Guinovarda de Piera

532 dels 547 estudiants anoiencs de batxillerat que van fer la selectivitat aquest mes de juny de 2024 van superar les proves. Es tracta del 97,26% del total de persones que es van presentar, en la línia de la mitjana d’alumnes aprovats de tot el territori de Catalunya, que és d’un 97,01%. Aquesta xifra també está lleugerament per sobre de la mitjana de la demarcació de Barcelona, situada en un 97,05% d’aprovats. L’alta taxa d’aprovats es manté en els números obtinguts durant els darrers quatre anys a Catalunya.

La millor nota de l’Anoia, a Piera

L’alumne que ha superat amb millor nota els exàmens de la fase general de les PAU ha estat Sergio Castillo Barba, de l’Institut Guinovarda de Piera, amb una qualificació de 9,80. En declaracions a La Veu de l’Anoia, Castillo ha assegurat que se sent “emocionat i orgullós” amb el resultat i que “el meu esforç s’ha vist reflectit”. L’alumne de l’institut pierenc, que ja ha fet la preinscripció universitària, vol estudiar el grau de Matemàtiques a la UAB com a primera opció. També ha marcat com a segona opció Comptabilitat i Finances a la UAB, a més del Doble Grau en Empresa i Matemàtiques a la UB o Empresa en anglès a la UAB.

Sergio Castillo Barba ha tret

la millor nota en la fase general

de les PAU

El jove va triar fa dos anys el Batxillerat Social, ja que, segons afirma, “des de Primària i Secundària sempre m’han agradat les matemàtiques, però el Batxillerat Social engloba aquells usos de les matemàtiques que més m’agraden”. No obstant, el jove explica que “durant el primer curs de Batxillerat, vaig decidir que, per al meu treball de recerca, participaria en el programa Argó de la UAB, pel qual havia d’escollir un dels temes que proposaven, i em vaig decidir per les matemàtiques pures”. A partir d’aquest moment, explica el jove, “el meu amor per les matemàtiques es va encendre de nou”. Respecte al procés de preparació per als exàmens, Castillo diu que “vaig començar a estudiar unes 3 setmanes abans, tampoc a totes les hores del dia, però de forma constant”. El millor alumne anoienc a les proves assegura que “vaig aporfitar les classes de repàs a l’escola les setmanes prèvies i em vaig centrar una mica més en l’assignatura d’Història, que em semblava de les més complexes”.

Sobre l’examen que més li va costar, Castillo apunta a la prova d’Empresa. El jove ha volgut transmetre un missatge d’ànims per als alumnes que hagin de fer la selectivitat el proper any, “els recomano que tinguin tranquil·litat”, ha afirmat.

La coordinadora de Batxillerat de l’Institut Guinovarda –que ha aportat dues notes més a la llista de les millors de la comarca-, Marta Horno, ha mostrat la seva satisfacció “pels excel·lents resultats globals”, així com pel resultat de Castillo, que ha valorat “molt positivament; ens omple d’orgull que els resultats que ha obtingut el Sergio sobresurtin a nivell comarcal“. Horno ha destacat el “treball constant al llarg dels dos cursos” per part del jove. Horno també ha destacat “el bon resultat” que ha suposat per al centre el fet que un 97,5% dels alumnes hagin superat les proves.

La resta de millors notes, molt repartides arreu de la comarca

A l’alumne amb millor nota en els exàmens de selectivitat l’han seguit tres alumnes de Sant Martí Sesgueioles, d’Igualada i de Piera , tots tres amb un 9,40. Entre els alumnes amb les 15 millors notes de la comarca a la selectivitat, reportades pel Departament de Recerca i Universitats, també hi ha joves d’Igualada, Piera, Vilanova del Camí, Masquefa, Els Hostalets de Pierola, Vallbona d’Anoia i Sant Martí de Tous.

La nota de les PAU, en la línia de la mitjana de Catalunya

Pel que fa a la nota mitjana de les proves – en la Fase General -, els resultats a la comarca la situen en el 6,643, en la línia de la mitjana de Catalunya, situada en el 6,747 aquest 2024. La nota també es troba en la línia de la mitjana provincial, situada una mica per sobre, en el 6,758.

Pel que fa a la nota de l’expedient, aquella provinent dels resultats de Batxillerat amb la qual es fa una mitjana amb la nota de les PAU i la fase específica per obtenir la nota d’accés, ha estat d’un 7,49, lleugerament per sota de la mitjana catalana, situada en el 7,63.