L’Ajuntament permetrà nous models d’habitatge amb espais comuns a les plantes baixes

Les plantes baixes dels edificis residencials d’Igualada podran tenir més usos dels actuals. A partir d’ara, s’hi podran instal·lar usos comuns dels pisos superiors, com ara màquines de rentar i assecadores, un menjador o sala de reunions, o fins i tot una cuina addicional.

L’Ajuntament va aprovar dimarts -i per unanimitat- una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana a les zones de tipologia residencial plurifamiliar amb claus 6, 7, 8, VE, 9, 10, 10a, 11, 13, ZA i ZB. És a dir, les claus majoritàries que “admeten l’ús residencial plurifamiliar i presenten en comú que, per raó de llur funció, permeten l’ús d’habitatge plurifamiliar en plantes pis, però no en planta baixa”, la qual cosa constitueix un obstacle a l’hora de la implementació dels “allotjaments amb espais comuns complementaris” i dels “espais comuns complementaris” dels habitatges, introduïts pel Decret 50/2020, de 9 de desembre, de “mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer”.

Tal com explica l’expedient aprovat pel consistori, la nova iniciativa del govern municipal “té per objectiu admetre l’ús residencial per a espais comuns complementaris a les plantes baixes” de les zones que admeten l’ús residencial amb la tipologia plurifamiliar, és a dir, els edificis amb més d’una planta i que no poden tenir plantes baixes habitades. Cal esmentar que “en aquesta nova tipologia d’habitatges es prohibeix la divisió en propietat horitzontal, amb la finalitat de propiciar que es destinin al mercat de lloguer”.

L’objectiu indicat permet, d’una banda, donar resposta a la necessitat de fomentar polítiques tendents a augmentar el parc d’habitatges a la ciutat i, de l’altra, i facilitar-hi l’accés, i també afrontar la creixent demanda de models alternatius d’habitatge.

La regidora d’Habitatge, Carlota Carner, deia dimecres que la mesura “vol fomentar noves modalitats d’habitatge per facilitar-ne l’accés potenciant la cohesió social i els nous models de convivència que responen a les necessitats actuals de la població”. Per a Carner, aquesta mesura “afavoreix la flexibilitat i la diversificació del parc d’habitatges, adaptant-lo a les noves demandes socials i demogràfiques obrint la porta a la creació d’espais compartits com ara bugaderies, menjadors, biblioteques amb ordinadors o sales polivalents, que complementaran els habitatges situats en les plantes superiors”.

Carner ha detallat que aquesta nova fórmula d’habitatge està pensada per a diferents col·lectius com ara els joves que volen emancipar-se i busquen opcions més assequibles i col·laboratives, amb serveis compartits que facilitin la interacció i la creació de xarxa comunitària. També per famílies monoparentals, cada cop més presents en la nostra societat, que poden trobar en aquests espais una millor conciliació i suport mutu. Un altre dels col·lectius que pot veure’s beneficiat és el de la gent gran, que vol mantenir la seva autonomia però amb opcions de socialització i serveis que facilitin el seu dia a dia.

Un exemple d’aquest tipus d’usos és la promoció d’habitatge cooperatiu de La Torreta, que transformarà l’antiga fàbrica Depunt en 12 habitatges amb espais comuns compartits.