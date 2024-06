La Síndica de Greuges d’Igualada va rebre el 2023 fins a 115 peticions i va fer dues recomanacions d’ofici

La Síndica Municipal de Greuges d’Igualada, Rosa M. Sánchez, ha presentat davant el plenari municipal el seu informe anual d’activitat corresponent a l’any 2023 aquest dimarts, 25 de juny.

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat, la Síndica Municipal va rebre un total de 115 peticions i va fer dues recomanacions d’ofici. D’aquestes 117 accions, 36 van correspondre a Consultes, Assessoraments i Informacions (CAI), 79 van estar emmarcades en el capítol de les Queixes, de les quals 24 són de fora d’Igualada i finalment, 2 van correspondre a Recomanacions d’Ofici.

De tots els casos rebuts, el 51% han estat promoguts per homes, el 44% per dones, i el 5% per Entitats, Associacions i Col·lectius. La major part de peticions s’han iniciat de forma presencial, un 60%, a molta distància, un 14% de les peticions s’han realitzat per via telefònica. Aquest any han augmentat les consultes per correu electrònic que han passat del 9% al 20% del total.

Per procedència geogràfica, la majoria de les actuacions corresponen als districte Centre. Destaquen també les 9 actuacions de l’àmbit municipal traslladades per ciutadans d’altres municipis de l’entorn. Els àmbits de gestió municipal que més casos van concentrar van ser Serveis Jurídics, Policia Local, Mobilitat i Entorn Urbà. Per temàtiques destaquen instàncies, habitatge, sorolls i empadronament.

Les actuacions de la Síndica són gratuïtes per a tothom i es duen a terme amb confidencialitat i vetllant especialment per la intimitat de les persones, actuant sempre en base als principis d’equitat, independència, bona fe i legalitat.

Els interessats a contactar-hi ho poden fer de dilluns a divendres, de 8 a 15h. S’hi pot contactar al telèfon 93 803 19 50, extensió 2553, i al correu electrònic sindicatura@aj-igualada.net.