Més de 200 accions en cinc anys per fer una ciutat més accessible

L’Ajuntament ha fet balanç de les accions que ha fet en matèria d’accessibilitat en els darrers cinc anys.

La regidora d’Acció Social Sandra De La Iglesia, ha destacat que “la millora de les accessibilitats als passos de vianants i voreres d’Igualada és una prioritat del nostre ajuntament. Es tracta d’una millora integral que estem realitzant per fases i que ens permetrà assolir l’objectiu que l’any 2025 tots els passos de vianants de la ciutat estiguin adaptats per persones amb mobilitat reduïda”. La regidora ha destacat que ara mateix, els barris de Montserrat, Les Flors i Les comes ja tenen tots els passos de vianants adaptats.

Per a De la Iglesia cal que els igualadins “puguin moure’s de forma lliure i independent per la nostra ciutat, que puguin seguir itineraris totalment adaptats i que no tinguin dependència per desplaçar-se o per accedir als principals serveis. Per aquest motiu és una prioritat d’aquest ajuntament eliminar barreres i fer accessibles tots els espais públics, carrers i voreres”.

172 passos de vianants adaptats

Miquel Vives, regidor de Mobilitat ha remarcat que una de les prioritats del govern és que l’any 2025 els passos de vianants de la ciutat siguin totalment accessibles. En el període de 2022/23 s’han arranjat 62 passos, si els sumem als que s’han arranjat des de 2018, la xifra de passos adaptats arriba als 172 a tots els barris i districtes de la ciutat.

Vives ha volgut destacar també que 16 d’aquests passos de vianants s’han arranjat a l’entorn del Carril Bici, “sempre hem explicat que aquesta obra que uneix de sud a nord la nostra ciutat ha servit també per adaptar els passos de vianants del seu entorn, per tant una millora no només per ciclistes i usuaris de patinet sinó també per als vianants que disposen ara de passos de vianants i cruïlles més amables i adaptats”.

Les actuacions més recents en la millora dels passos de vianants s’han realitzat al barri de Sesoliveres, aprofitant l’asfaltatge dels principals carrers del barri; al barri de les Comes, completant així l’adaptació del total de passos de vianants del barri; al barri de Centre Ponent, entorn de l’avinguda Balmes amb la construcció del nou Carril Bici; al barri de Set Camins, entorn de l’avinguda Dr. Pasteur i les seves confluències; entorn de La Masuca, amb la remodelació integral de les voreres del carrer Misericòrdia i al barri del Poble Sec amb la remodelació integral de la vorera oest del carrer Girona.

Una de les principals demandes de diferents col·lectius a la qual també s’ha donat resposta ha estat l’adaptació i obertura dels banys públics accessibles. En aquest sentit s’ha remodelat i adaptat els banys del parc del Garcia Fossas i del parc de la Muntanyeta, totalment accessibles i amb elements antivandàlics.

Vives també ha remarcat que aviat s’obriran els banys públics del parc de Vallbona que s’estan acabant de remodelar i adaptar, amb elements antivandàlics i totalment accessibles. Els banys estaran oberts de 8 del matí a 8 del vespre.

Altres accions han estat l’ampliació del nombre de semàfors amb senyals acústics a la zona de l’entorn de la Sagrada Família i l’avinguda de Barcelona, i algunes remodelacions de voreres, que ja inclouen un tipus de paviment tàctil que indica a les persones invidents que utilitzen el bastó quin és l’itinerari que cal seguir per accedir als passos de vianants i a les cruïlles. També els parcs infantils del Garcia Fossas, del Centre Cívic Nord i del Parc Central ja disposen d’elements de joc infantil inclusius en què hi poden jugar nens i nenes amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. Per a Vives “aquestes millores serveixen per garantir l’autonomia i la seguretat de tots els igualadins i igualadines i assegurar que no deixem ningú endarrere”. Una millora que “és per a tots, ja no només per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional, també quan portem carros de la compra o cotxet. Són millores molt concretes i funcionals que fan més fàcil i amable el dia a dia i la circulació per la ciutat”.

